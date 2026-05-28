◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 5-1 ソフトバンク(27日、東京ドーム)

巨人・戸郷翔征投手が7回1失点の好投で今季2勝目をマーク。試合後、就任後初白星となった橋上秀樹監督代行とのウイニングボールに関する舞台裏を語りました。

チームの連敗を5で止めたこの日のマウンドを振り返り、戸郷投手は「ドームで、本拠地で勝つというのはやっぱり選手にとってはすごいうれしいことですし、すごくたくさんの声援をいただけた。ヒットはたくさん打たれましたけど、なんとか勝ちが付いて良かったと思います」とコメントしました。

橋上監督代行初勝利のウイニングボールを戸郷投手自身が持っていることについて問われると、「僕の1勝ですしね」ととぼけ、報道陣を笑わせます。

「とりあえず一旦僕の家に持ち帰って、寝て、起きてみて、もしあげたいと思ったら明日持ってくると思いますし。まああげないと思います」と、まさかの“お持ち帰り”を宣言。

「ウイニングボールは結構大事にとっていますし、橋上さんもほしいと思いますけど、もうちょっと勝って気持ち良くなったタイミングで渡そうかなと思っています。まだ1勝しかしていないので」と続け、監督代行への記念球のプレゼントは一時お預けとするユーモアを見せました。