開催：2026.5.28

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 2 - 1 [マーリンズ]

MLBの試合が28日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとマーリンズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するマーリンズの先発投手はエウリー・ペレスで試合は開始した。

1回表、3番 オット・ロペス 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 TOR 0-1 MIA

5回裏、1番 ネーサン・ルークス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-1 MIA

6回裏、5番 岡本和真 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 2-1 MIA

試合は2対1でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのジェフ・ホフマンで、ここまで3勝3敗5S。負け投手はマーリンズのアンドルー・ナーディで、ここまで3勝3敗0S。ブルージェイズのＴｙ・ロジャーズにセーブがつき、1勝2敗2Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で2打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.218となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 05:08:09 更新