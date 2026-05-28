◇ボブ・ホーナーさん死去

メジャーの元4番は何人も見てきたけど、日本に来た「元」が付かないバリバリの選手はいまだにホーナーしか知らない。テイクバックが小さく、体重移動も少なくその場で回転する打ち方は、軸がブレないからマネしたかったが日本人にはパワーが足りなくてできなかった。打撃は天才的でセンスの塊だった。「日本人は練習のし過ぎだ」と言って試合前もちょこっと練習して、サッと引き揚げる。でも10スイングしたら9本は柵越えするんだから、みんなあぜんとしていたよ。

人間的にもフレンドリーで、決して偉ぶることもなかった。「ボブ」って愛称で呼ばれてね。お酒が大好きで、ご飯をあまり食べなかった。だから顔を赤らめていることが多く、「赤鬼」なんてあだ名も付いた。レオン・リーさんと仲が良く、ある時レオンさんが2軍に落ちるとボブもおなかが痛いと言って休みを取って、レオンさんが戻ってくるとボブのおなかも急に治って…。規定打席に立っていたら、何本ホームランを打ったのだろう。

シーズンが終わったら「また来年な」ってあいさつしてくるから、「必ずだよ、待ってるよ」と別れたけど、戻ってこなかった。楽しかった思い出ばかりです。ご冥福をお祈り申し上げます。（スポニチ本紙評論家）