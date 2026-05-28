元ブレーブスの強打者で、87年にヤクルトで旋風を巻き起こしたボブ・ホーナーさんが死去したと26日（日本時間27日）、ブ軍が発表した。68歳。カンザス州出身。死因は明かされていない。

世はバブル時代。大リーグが身近ではなかった当時、その打撃は「ホーナー旋風」「黒船来航」と称された。87年4月にヤクルトと契約。デビュー戦だった5月5日阪神戦で来日初アーチを放つと、翌6日の同戦では1試合3本塁打した。同9日の広島戦でも2本塁打で、最初の4試合で11打数7安打の6本塁打。コンパクトなスイングから、打球は軽々とフェンスを越えた。

アリゾナ州立大からドラフト全米1位でブ軍に入団し、マイナーを経験せずにメジャーデビュー。主軸として86年までの9年間で計215本塁打した。同年オフに各球団オーナーが年俸高騰を危惧してFA選手との契約を避けたため、翌春まで契約球団が見つからなかった。ヤクルトは低迷する球団の起爆剤として、200万ドル（当時約2億8000万円）で契約。その活躍はファンを熱狂させ、社会現象ともなった。神宮にはファンが詰めかけ、観客動員は前年の178万7000人から221万5000人へ大幅アップした。

故障もあり93試合の出場にとどまったが打率・327、31本塁打、73打点。グラウンド外ではヤクルト、サントリーのCMにも出演し、日米野球の違いを論じる書籍「地球のウラ側にもうひとつの違う野球があった」も出版した。日本球界に絶大なインパクトを残した1年間だった。

◇ボブ・ホーナー 1957年8月6日生まれ、米カンザス州出身。アリゾナ州立大から78年ドラフト全体1位で指名されブレーブス入団。同年にメジャーデビューし89試合で打率・266、23本塁打、63打点で新人王に輝いた。86年7月6日エクスポズ戦で史上11人目の1試合4本塁打。87年途中にヤクルトに入団し、翌88年にカージナルスでプレーしたのを最後に現役引退した。ヤクルト入団時は1メートル83、97キロ、右投げ右打ち。