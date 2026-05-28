日本プロ野球選手会がストライク、ボールの判定を機械が補助する「ロボット審判」による自動投球判定（ABS）チャレンジの導入を求めていく可能性があることが27日、分かった。都内で日本野球機構（NPB）と事務折衝し、審判員の評価制度などについて協議。選手会の加藤諭事務局次長が「（ABSチャレンジを）ポジティブに捉えている選手は多い。（今後要望していくことも）そうですね」と説明した。

大リーグは今季、ABSチャレンジを導入。28年ロサンゼルス五輪やWBCなど国際大会で採用される可能性が高い。NPBには審判員の技術向上アプリがあり、ABSに活用できる。導入には審判員の労働組合の理解を得ることが課題になる。

≪FA人的補償 廃止に向けた/方向性を確認≫選手会が求めていたサイン伝達機器「ピッチコム」の来季からの導入に向けて、準備を進めていく方針をNPBと確認した。機器を今秋にも各球団に配布するよう要望。来春のキャンプ、オープン戦で試し、来季開幕からの使用を目指していく。また、FA権を行使した選手の移籍に伴う「人的補償制度」についても、廃止に向けた方向性を確認。育成選手の2軍戦出場枠を5人から7人に緩和することも合意していることを明かした。