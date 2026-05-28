日本サッカー協会は２７日、Ｗ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表の背番号を発表した。負傷で選外となった三笘薫（ブライトン）が長く背負っていた７番は、Ｊ１川崎で同僚だった田中碧（リーズ）がつける。堂安律（アイントラハト・フランクフルト）は１０番、久保建英（レアル・ソシエダード）は８番。５大会連続のＷ杯となる長友佑都（ＦＣ東京）は５番となった。

だれがつけるのか注目された背番号は、田中に決まった。歴史的勝利に導くゴールを挙げた３月３１日の国際親善試合・イングランド戦でも背負うなど、三笘の代名詞だった『７』は田中に託された。

三笘と田中は１学年違いの幼なじみだ。ともに川崎市出身で、地元の「さぎぬまＳＣ」から川崎の下部組織に入団した。川崎サポーターからは「鷺沼兄弟」の愛称で親しまれていた。

三笘と田中と言えば、思い起こされるのが前回２０２２年Ｗ杯カタール大会の１次リーグ最終戦・スペイン戦。１−１で迎えた後半６分、三笘のゴールラインギリギリの折り返しに、田中が決勝ゴールを押し込み、２−１で歴史的な逆転勝ちを収めた。ドラマチックな展開となった得点は『三笘の１ミリ』として大きな話題を呼んだ。

田中は「小さい頃から一緒にサッカーをやってきた。こういう舞台で一緒にできること、点を取れたことはすごく幸せだった」と喜びをかみしめていた。今月９日のイングランド・プレミアリーグで左脚を負傷し、左太もも裏の手術をした幼なじみの思いを継承し、北中米の地へ向かう。

そのほか、久保は８番、堂安は１０番をつける。長友は５番で、主将の遠藤航は６番、上田綺世は１８番、正ＧＫの鈴木彩艶は１番となった。チーム最年少２０歳の後藤は９番。背番号が決まり、戦闘モードが高まってきた。

◆田中 碧（たなか・あお）１９９８年９月１０日、川崎市出身。小学校に入学してさぎぬまＳＣに入団した。１７年に川崎入り。２１年にドイツリーグのデュッセルドルフに加入。２４年にイングランド・プレミアリーグのリーズに移籍した。Ｗ杯はカタール大会、北中米大会代表。２１年東京五輪代表。国際Ａマッチ３７試合８得点。１８０センチ、７５キロ。