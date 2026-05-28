◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 5-1 ソフトバンク(27日、東京ドーム)

巨人は連敗を5で止め、橋上秀樹監督代行が初白星。試合後にはウイニングボールについてコメントしました。

この試合は戸郷翔征投手が7回1失点の好投で勝利に貢献。試合後には「『1勝目ですね、おめでとうございます』と声をかけられました」と話した内容を明かします。

ウイニングボールは戸郷投手がキープしているとのこと。「くれるかなとちょっと期待していたんですが(笑)」と報道陣を笑わせ、「もらってもたぶん僕はスタンドに投げるかなと思ってはいました。結局取り越し苦労で、そういうことにはなりませんでした」と笑顔で話しました。

この日は今季初の3番でスタメン起用した坂本勇人選手が、3回にヒットを放ち打者一巡の猛攻を演出。「1打席目もアウトになりましたけど内容は良かった。ああいうところでしぶとくつないでくれてチャンスを拡大してくれた」とベテランの活躍をたたえます。

また移籍後初レフトでのスタメン起用となった松本剛選手は、初回と7回に好守備を披露。「キャベッジ選手がセンターで比較的はつらつとしているように見える。松本選手は(外野は)どこでも大丈夫なので」と、起用の意図を明かしました。