競馬の祭典「第93回日本ダービー」の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。弥生賞ディープ記念勝ち馬バステールは、CWコースで昨年ダービー馬クロワデュノールと豪華併せ馬。先輩G1馬の胸を借りて、極限まで仕上がった。

先輩ダービー馬の胸を借りて大一番に備えた。バステールは1歳上のクロワデュノール（4歳オープン）とのCWコース併せ馬。亀田（レースは川田）を背に4馬身半ほど先行する形から直線は外へ。馬なりのままラスト1F11秒4をマークして首差先着した。貫禄を増したG1・4勝馬との豪華な調教について、斉藤崇師は「今までクロワと併せる機会がなかったので併せておこうと」と説明し「しっかり動けていたと思います」と納得の口ぶりだった。

皐月賞11着後はノーザンファームしがらきへ放牧に出て今月6日に帰厩。昨年皐月賞2着から臨んだ同時期のクロワデュノールと同じく、3週連続して水曜にCWコース併せ馬を消化して仕上げた。2走前の弥生賞ディープインパクト記念で重賞初制覇を飾り、今年3戦目。「まだ幼くて後ろ（トモ）があまり使えません。弥生賞の前の印象から変わってきていないです」と現状を伝えつつも「その中で少しずつ良くなっています。状態はいいと思いますよ」と前を向いた。

大外枠の前走は行き脚がつかず最後方から。直線、大外に出してメンバー2位タイの上がり3F33秒6で追い上げるも上位争いには加われなかった。「G1であれだけのお客さんがいて、多頭数の中での競馬。ゲート裏で舞い上がってしまったので注意できれば」と敗戦を糧にする意気込みだ。

斉藤崇師は調教師として史上初のダービー連覇が懸かる。参戦予定だったベレシートは回避となったものの管理馬の層は厚い。「欲を言えば、というところはあります。力むところと左の口向きが少し硬いですが、競馬のスピードになれば大丈夫かなとは思います」と手応えを口にする。厩舎に大きな勲章をもたらしたあの栄光から1年。今年はバステールが存在感を示す。

【1週前チェック】川田を背に先輩OP馬を大きく追走。鋭く伸びて併入に持ち込んだ。