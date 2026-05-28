競馬の祭典「第93回日本ダービー」（31日、東京）の最終追い切りが27日、東西トレセンで行われた。史上25頭目の皐月賞＆ダービーの2冠が懸かるロブチェンは、VパターンのCWコースで万全の仕上がりをアピール。半マイル追いでラスト1F（200メートル）11秒2と切れた。G1・2勝の絶対王者が堂々と主役を担う。同レースは28日、出走馬と枠順が決定する。

【松山に聞く】

――皐月賞を振り返って。

「スタートを五分に出てスピードもあるし、ハナに行ったけど、それでも最後までしぶとく脚を使って、強い競馬をしてくれた。前半のラップより後半の方が速かったし、うまく逃げながら脚をためることができた」

――1週前追いに騎乗した感触は？

「皐月賞の1週前と同じような追い切りだったけど、最後までしっかり動けていた。皐月賞と比べて、いい意味で変わらず、順調に来られている」

――舞台に関して。

「東京は2走前に経験しているので、そこは大きいと思います。距離が延びるのも、問題ないと思います」

――ダービーへの思いは？

「自分が小さい頃からの夢だったし、ホースマンのみんなが憧れる舞台。ダービーを勝利した人にしか見えない景色もあると思うので、そこに自分もたどり着きたい。2冠のチャンスがあるのはロブチェンだけ。しっかり結果を出したい」