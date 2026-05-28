◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

磨き上げられた一打だった。坂本の詰まった当たりは、中前にポトリと落ちた。「当たりはよくなかったですけど、ヒットになったのでよかったです」。０―１の３回無死一、二塁から無死満塁へと好機を広げた。そこから押し出しと４連打で一挙５点。４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）の３回以来、今季最多タイの１イニング５点とビッグイニングを演出した。

２４年８月１４日の阪神戦（東京Ｄ）以来、約２年ぶりの３番での先発出場。「久しぶりにあのテンポで野球やったなって感じがしました」とニッコリ。そして坂本の１学年下の丸も勢いに乗った。３―１と勝ち越した３回１死一、三塁では２番手・上茶谷のフォークを捉える右前適時打でさらに１点を加えた。平均年齢３２歳の思い切ったオーダーに「今日はわりかしおじさんが出ているな」と感じつつも「若手だからとか、ベテランだからとか、そういうのはあんまり意識はしていない。出るからにはやれることを」。好球必打で勝利に貢献した。

この日は昨年８月１２日の中日戦（東京Ｄ）以来、坂本と丸が同時にスタメンに名を連ねた。坂本、丸ともに打率は１割台。ともに本調子ではなく代打での出場が続いていたが、勝負強さはやはりピカイチだ。阿部前監督の現役時代から長年にわたってともに巨人を背負ってきた坂本は「与えられたところで。勝てるように１試合１試合やっていきます」。真価が問われるチームの窮地を、全員の力で乗り越える。（臼井 恭香）