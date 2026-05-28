◆米大リーグ ブルージェイズ２―１マーリンズ（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠地・マーリンズ戦に「５番・三塁」で先発出場し、現地６日のレイズ戦以来２２日ぶり、自身の出場１９試合ぶりの本塁打となる１１号の決勝アーチを含む３打数１安打１打点１死球だった。打率は２割１分８厘。

岡本の勝ち越しアーチが飛び出したのは１―１の同点となった６回１死だった。左腕ナーディの外角チェンジアップをジャストミートした打球は角度３０度で、右中間後方のブルペンに飛び込んだ。打球速度は１０１・６マイル（約１６３・４キロ）、飛距離３９３フィート（約１１９・７メートル）。殊勲アーチで地元ファンが総立ちで拍手を送る中、岡本は淡々とダイヤモンドを一周。ベンチに戻ってナインの祝福を受けると一気に笑みが爆発した。

５月に入り最初の５試合で５本塁打を放った岡本だったが、その後はいい角度で打球が上がらず、出場した試合では１８試合連続で本塁打が出ていなかった。

試合終了後、岡本はグラウンドでのインタビューに答え、「何とか前に打とう思っていた。打てて良かった。すごく久々だったのでうれしかった。次も勝てるようにがんばります」と話した。

チーム５６試合での１１本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、３１・８発ペース。ペースが落ちたとは言え、日本人メジャーリーガーの１年目の最多本塁打２２本（１８年・大谷翔平＝当時エンゼルス）を上回るだけでなく、日本人右打者の最多本塁打３２本（２５年・鈴木誠也＝カブス）にも迫るペースになっている。