春の最強マイル王決定戦「第76回安田記念」の1週前追いが27日、東西トレセンで行われた。

▼オフトレイル（吉村師）しっかり折り合えていたし、鞍上（菅原明）と手が合うんだろう。東京では結果が出ていないが決して悪くない。

▼ガイアフォース（杉山晴師）しっかりやれて、いい時計で動いた。去年（2着）も海外遠征帰りだったし、全く心配はしてません。

▼シックスペンス（田中博師）前走は疑問があった中でよく走ってくれた。ここからレースまでの間で状態を少しでも上げていければ。

▼シャンパンカラー（田中剛師）ビシッとやった。おっとりしている感じがあったので、これで変わってくれれば。

▼スズハローム（藤懸）前に目標を置いての併せ馬。体を大きく使って、しっかり伸びてくれました。メンバーは強くなりますが、チャンスあると思って臨みたい。

▼セイウンハーデス（橋口師）動きも良かったし、今回はベストなコースだと思います。どんなレースができるか、楽しみですね。

▼パンジャタワー（松山）1週前なんで、しっかりやりました。疲れも取れて、凄くいい状態。反応も良かったですね。

▼レーベンスティール（田中博師）体調は良さそう。前走を使ってのダメージは比較的少ない。勝っている東京はいい舞台。

▼ロングラン（ゴンサルベス）動きは良かった。ストライドが長いので、東京は合っていると思う。

▼ワールズエンド（池添師）間隔も空いていないので当週もサラッとでいいでしょう。馬の後ろで我慢させて、リズム良く運べれば。