伝統の古馬ハンデG2「第140回目黒記念」の最終追いが27日、東西トレセンで行われた。

▼アスクセクシーモア（福永師）追い切りは北村友が乗って、好感触をつかんでもらった。左回りと、距離のレンジも広い方がいいので、ここへ。

▼アマキヒ（橋田師）先週は武豊さんに騎乗してもらい、馬具の相談もさせてもらった。転厩2戦目でかなり把握できている。

▼ヴェルミセル（吉村師）予定通りの追い切り。前走の天皇賞・春も頑張ったが、今回はそれ以上の出来。ハンデ54キロも手ごろ。重賞を勝たせたい。

▼ギャンブルルーム（大久保師）前にいた他厩舎の馬が目標になって、いい時計の追い切り。気むらな面はあるが状態は凄くいい。

▼キングスコール（荒木助手）中1週のローテでいい状態をキープ。前走は左回りと初ブリンカーがプラスに働いた。

▼キングズパレス（松岡）息の入りが良くて、体のバランスもいい。調子は良さそう。

▼ショウナンバシット（北村助手）しっかり乗り込んで長期休養明けにしてはいい仕上がり。ただハンデ57キロは見込まれた。

▼ダノンシーマ（福永助手）先週にCWコースでしっかりと併せ馬を行っているので、坂路単走でサッと。放牧明けからここまで予定通りに、順調な仕上がりを見せています。

▼ハーツコンチェルト（武井師）難しい追い切りになったけど、状態はいい。東京2500メートルはこの馬にとっていい。

▼ファイアンクランツ（堀師）ゲートの確認もして態勢は整った。当日落ち着いていれば、力を発揮できる。

▼ボーンディスウェイ（牧師）いつも通り変わらず。順調に来ている。

▼マイネルケレリウス（丹内）いい動き。久しぶりに乗ったが、成長を感じる。

▼ミラージュナイト（辻野師）前走がいい勝ち方。その後は深管を痛めたので休養し、慎重に立ち上げてきた。先週、今週とジョッキーに乗ってもらった。

▼レヴォントゥレット（荒木助手）芝は今まで試したことがなかったので、むしろ魅力があるんじゃないですか。