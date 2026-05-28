3歳短距離重賞「第9回葵S」（30日、京都）の追い切りが東西トレセンで行われた。

▼アンジュプロミス（古川奈）持ったままでいい動き。スピードが一番の武器で、真面目に頑張ってくれる。

▼ウチュウノセカイ（原）先週は左モタれが目立っていたが、今週は真っすぐ走れた。いい雰囲気。

▼エイシンディード（大久保師）正直、楽に時計が出ていたし状態はいい。NHKマイルCには行かず、ここに向けてフレッシュです。

▼ガラベイヤ（加藤士師）いい仕上がり。ファイトしないようになってきている。

▼クリエープキー（牧師）動きはいい。爪の不安はあったけど、そこらへんは順調に来ている。

▼コックピットサイト（鹿戸師）稽古では動けるようになってきた。ここは挑戦。楽しみ。

▼ショウナンカリス（加藤士師）問題なくいい感じ。千二の方が思い切って乗れる。

▼シラヌイ（高橋亮師）この馬なりに順調。前走はかかり気味でも押し切った。テンションが高い馬なので気持ちがかみ合えば。

▼タガノアラリア（西園師）しまいサッと伸ばした。使って良くなっている。相手は強くなるけど、函館千二で勝っているしスピードはある。

▼デアヴェローチェ（上村師）先週しっかりやったのでサラッと。ゲートは速い。千四でも走れるけど、千二の方が競馬はしやすい。

▼テーオーグレーザー（藤岡健師）時計も出ているし動き的にもいい。芝はやってみないと分からないけど、スピードを生かせれば。

▼トップアタック（小椋師）前回の競馬で体を減らしたけど持ち直して、使う前よりいい。前回はメンコをつけて折り合った。スムーズに運べれば。

▼ハイヤーマーク（手塚久師）いい感じで仕上がっている。千二の方が流れに乗りやすい。

▼ヒシアイラ（池江師）先週しっかりやったので今週は微調整程度。きっちり仕上がっている。前走は前に壁をつくれずに伸びを欠いた。壁をつくれれば。

▼ファムマルキーズ（大久保師）軽くやった。あまり鍛えすぎると（余力が）なくなってしまうので。後半で脚を使ってくれれば。

▼フォーゲル（斉藤崇師）チークを外してもしっかり走ってくれた。千二だったらペースが速くなって、折り合えば楽しみ。

▼メランコリニスタ（吉村師）先週、今週とやってこれで仕上がると思う。持続力があって、千二に替わるのはプラス。

▼ルージュサウダージ（松永幹師）いつも通りの感じ。トモの具合はだいぶ良くなって、状態はいい。千二は結果が出ている。

▼ロジケープ（尾形師）動きは良かった。前走は少し硬かったけど柔らかみが出た。