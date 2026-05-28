スターの訃報は、記録だけでなく、置き去りになった夢まで呼び起こす。元ヤクルトのボブ・ホーナーさんが２６日に亡くなった。６８歳だった。

１９７８年にドラフト全体１位でアトランタ・ブレーブス入りし、マイナーを経ずにメジャーへ直行。大卒新人ながらナ・リーグ新人王に輝いた。８７年にはヤクルトで打率３割２分７厘、３１本塁打、７３打点。デビューから４試合で１１打数７安打、６本塁打の衝撃で「ホーナー旋風」を巻き起こした。

訃報に接して胸をよぎるのは、もう一つの未完の物語だ。ヤクルトはホーナーさんの後、メジャー通算５７１４奪三振、７度のノーヒットノーランを誇るノーラン・ライアン氏の獲得を水面下で画策していた。

証言者は「ルイジ」の愛称で知られた中島国章さん。１９７３年からヤクルトで渉外を担い、ホーナーさん、ロベルト・ペタジーニ氏、アレックス・ラミレス氏らの獲得に携わり、２００５年からは巨人でも国際スカウトを務めた。

筆者がヤクルト担当だった１９９９年、ルイジさんはこう前置きした。「この話なあ、いつか書けよ。俺が死んでからにしよか。いつかそんなタイミングが来るやろ」

明かしたのは、ライアン氏獲得の舞台裏だった。「ファンにもっと喜んでもらうなら、ホーナーより大物をいかなアカンやんか。当時はバブルやし、円高やろ。ライアンも日本に前向きやった。でも金額で折り合わんかった。相手の希望は３億円。こっちの予算は２億４０００万円。観客動員やグッズ、ユニホームの売り上げを考えたら、差額なんてすぐ埋まったんやけどなあ…」

ライアン氏は８８年オフにＦＡとなり、ヤクルトだけでなくオリックスも獲得に動いていたという。もし日本球界に降り立っていれば、ホーナー旋風を上回る大騒動になっていたに違いない。剛速球の伝説が神宮のマウンドに立つ――。そんな夢が確かに息づいていた。

中島さんは２３年５月２９日、慢性心不全のため７０歳で亡くなった。そして今度はホーナーさんが旅立った。ホーナーさんの一発、ライアン氏の夢、ルイジさんの関西弁。球界の熱が、静かに胸を打つ。合掌――。