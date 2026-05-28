純烈弟分・モナキ、初冠特番決定 “NGなし”徹底解剖・MVPはサカイJr.「ステージでは絶対やらないことを」【モナキ 純度100％！】
【モデルプレス＝2026/05/28】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性歌謡グループ・モナキ。6月20日にテレビ朝日にて、初冠特別番組「モナキ 純度100％」（深夜12時〜12時30分）の放送が決定した。このほど同局本社にて制作発表記者会見が行われ、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネが出席。初収録の感想や見どころを語った。
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
4月8日にメジャーデビューを果たしたモナキの初冠特別番組「モナキ 純度100％」は、モナキ初となる本格的バラエティー番組。番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖。「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていくほか、歌唱パフォーマンスも披露する。
また動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」と完全連動し、見逃し配信のほか、地上波には収まらなかった未公開シーン、収録後のモナキ4人のアフタートークや、TELASAだけの歌唱パフォーマンスも。放送前日の昼12時からはオリジナルコンテンツの先行配信も決定した。
初となる冠特番の収録を終えたモナキが制作発表記者会見に出席。記者会見も初となるモナキに、サプライズで純烈の酒井からメッセージが寄せられた。「41年前に『逆転あばれはっちゃく』の主人公として初めての制作発表記者会見に臨んだのが旧テレビ朝日の社屋でした。モナキとして初の制作発表記者会見もテレビ朝日、そして『モナキ 純度100％！』の放送日6月20日は私の51歳の誕生日。ご縁を感じます。純烈にNGがないように、モナキもNGなしです。どうかスタッフの皆さん、モナキが1日でも長く活動が続きますよう鍛えてやってください。モナキ、日々勉強やで。このご縁を大切に」という酒井からの激励メッセージに、じんは「本当にご縁を感じる。このモナキというものがなければ、僕たち4人も決して人生で交わることのない4本の道を歩んでいたので、本当に人との縁が結ばれあってできたグループなんだなと、しみじみしております」と感慨深そうに語った。
初めての冠特番、しかもバラエティー番組自体も初めてというモナキ。収録を終えての感想を聞かれると、おヨネは「初めての経験だったので、どういう風におしゃべりしていったらいいんだろうというのがすごく不安なまま臨んだんですけれども、スタッフの皆さんやMCのなすなかにしさんのサポートでいろいろおしゃべりすることができました。念願だったバラエティー、いつもバラエティー番組に自分が出たらどうなるんだろうと想像していたことが冠番組としてできるなんて…！」と感激。じんは「不安なまま始まって、不安なまま終わりました。不安なほうがモナキは面白がられることが多いので、正解がわからないんですけど、不安なまま終わったということは多分大成功なんだと思います」と明かした。
サカイJr.は「私は会社員をしていたので、冠番組をすることになるとは夢にも思ってもいなかったです。モナカマ（※モナキのファンの名称）とスタッフの方々に感謝でいっぱいです」と言い、ケンケンも「今毎日のように一緒にいるんですけど、それでもメンバーがこんなこと思っていたんだ、こんな事していたんだと知らない一面を知った、楽しい収録でした」と語った。
収録を振り返り「サカイJr.にMVPをあげたい」と口々にサカイJr.の名前を挙げたメンバー。「本当にいろんな面が今回見れた。初日の出みたいな特殊な技も見せてくれましたし、あまり見せたことない得意技も出てきましたね」というじんは、「あとは裸のふんどし踊りとかも見せてくれて…」とボケて、「それはないない」と全員からツッコまれる場面も。ケンケンも「普段は妖艶なフリをしているので、ステージでは絶対やらないことをやっている。こんなことしていいんだって知っていただきたいです！ちょっと今はかっこつけすぎているので、もっと崩してあげて欲しい」とサカイJr.の奮闘を称えると、サカイJr.は「かっこつけているつもりはなかったんですけど…」と訂正しつつ、「人生でやったことのない面が現れたとは思います（笑）。見てほしい気持ち半分、出てきたら飛ばしてほしい気持ち半分です…。（初日の出については）忘れてください、そんな技はありません（笑）」と照れくさそうに話していた。
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。
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◆モナキ、初冠特別番組決定
4月8日にメジャーデビューを果たしたモナキの初冠特別番組「モナキ 純度100％」は、モナキ初となる本格的バラエティー番組。番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖。「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていくほか、歌唱パフォーマンスも披露する。
◆モナキ、純烈・酒井一圭からサプライズ
初となる冠特番の収録を終えたモナキが制作発表記者会見に出席。記者会見も初となるモナキに、サプライズで純烈の酒井からメッセージが寄せられた。「41年前に『逆転あばれはっちゃく』の主人公として初めての制作発表記者会見に臨んだのが旧テレビ朝日の社屋でした。モナキとして初の制作発表記者会見もテレビ朝日、そして『モナキ 純度100％！』の放送日6月20日は私の51歳の誕生日。ご縁を感じます。純烈にNGがないように、モナキもNGなしです。どうかスタッフの皆さん、モナキが1日でも長く活動が続きますよう鍛えてやってください。モナキ、日々勉強やで。このご縁を大切に」という酒井からの激励メッセージに、じんは「本当にご縁を感じる。このモナキというものがなければ、僕たち4人も決して人生で交わることのない4本の道を歩んでいたので、本当に人との縁が結ばれあってできたグループなんだなと、しみじみしております」と感慨深そうに語った。
初めての冠特番、しかもバラエティー番組自体も初めてというモナキ。収録を終えての感想を聞かれると、おヨネは「初めての経験だったので、どういう風におしゃべりしていったらいいんだろうというのがすごく不安なまま臨んだんですけれども、スタッフの皆さんやMCのなすなかにしさんのサポートでいろいろおしゃべりすることができました。念願だったバラエティー、いつもバラエティー番組に自分が出たらどうなるんだろうと想像していたことが冠番組としてできるなんて…！」と感激。じんは「不安なまま始まって、不安なまま終わりました。不安なほうがモナキは面白がられることが多いので、正解がわからないんですけど、不安なまま終わったということは多分大成功なんだと思います」と明かした。
サカイJr.は「私は会社員をしていたので、冠番組をすることになるとは夢にも思ってもいなかったです。モナカマ（※モナキのファンの名称）とスタッフの方々に感謝でいっぱいです」と言い、ケンケンも「今毎日のように一緒にいるんですけど、それでもメンバーがこんなこと思っていたんだ、こんな事していたんだと知らない一面を知った、楽しい収録でした」と語った。
◆MVPはサカイJr.「ステージでは絶対やらないことを」
収録を振り返り「サカイJr.にMVPをあげたい」と口々にサカイJr.の名前を挙げたメンバー。「本当にいろんな面が今回見れた。初日の出みたいな特殊な技も見せてくれましたし、あまり見せたことない得意技も出てきましたね」というじんは、「あとは裸のふんどし踊りとかも見せてくれて…」とボケて、「それはないない」と全員からツッコまれる場面も。ケンケンも「普段は妖艶なフリをしているので、ステージでは絶対やらないことをやっている。こんなことしていいんだって知っていただきたいです！ちょっと今はかっこつけすぎているので、もっと崩してあげて欲しい」とサカイJr.の奮闘を称えると、サカイJr.は「かっこつけているつもりはなかったんですけど…」と訂正しつつ、「人生でやったことのない面が現れたとは思います（笑）。見てほしい気持ち半分、出てきたら飛ばしてほしい気持ち半分です…。（初日の出については）忘れてください、そんな技はありません（笑）」と照れくさそうに話していた。
◆人気爆発中のモナキ
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。
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