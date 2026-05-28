純烈弟分・モナキ、今の悩み告白「青髭」「足が少し臭ってきた」【モナキ 純度100％！】
【モデルプレス＝2026/05/28】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性歌謡グループ・モナキのじん、サカイJr.、ケンケン、おヨネが、このほどテレビ朝日本社で行われた初冠特別番組「モナキ 純度100％」（6月20日／同局深夜12時〜12時30分）の制作発表記者会見に出席。今の悩みを明かした。
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
4月8日にメジャーデビューを果たしたモナキの初冠特別番組「モナキ 純度100％」は、モナキ初となる本格的バラエティー番組。番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖。「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていくほか、歌唱パフォーマンスも披露する。
また動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」と完全連動し、見逃し配信のほか、地上波には収まらなかった未公開シーン、収録後のモナキ4人のアフタートークや、TELASAだけの歌唱パフォーマンスも。放送前日の昼12時からはオリジナルコンテンツの先行配信も決定した。
初となる冠特番の収録を終えたモナキが制作発表記者会見に出席。番組で、多くのアンケートに回答したことから、会見でもその中から「今の悩みは」という項目を深掘りした。「人の名前が覚えられない」というじんは、「今朝もワイヤレスイヤホンをなくしちゃったんですけど、いつどこでなくしたのかも覚えていないという、本当にポンコツです…（笑）」と苦笑い。
続くサカイJr.から飛び出したのは「妄想散歩」というワード。散歩が好きだけど、最近は忙しくて行く時間がないことが悩みだそうで、「実際にその街を歩くのではなく、その行政さんのHPに載っている“マスタープラン”というものを見たり、一般の方のブログを見て“この街の良さってこういうとこにあるんだ”っていうのを勉強してから、マップアプリでそこを歩いたつもりになる」と「妄想散歩」について熱く語った。するとケンケンから「モナキで大丈夫！？もっとサカイJr.に合ったお仕事があるんじゃない？モナキで大丈夫ですか！？」と心配の声が。サカイJr.は「確かに、モナキじゃないかも。もしかしたら3人になるかも…」をボケて、笑いを誘っていた。
多くの悩みを羅列していたおヨネは、「青髭が目立つので、1日に2回くらい剃らないと出てきてしまうのですが、剃りすぎて血が出てきてしまうので悩んでいます」とポツリ。さらに「ジャケットに油性ペンのシミがついてしまって、まだ消えないですね…ゴシゴシゴシゴシやってみたんですけど落ちないので、スタッフさん助けてください」と伝えていた。
そしてケンケンからはまさかの「足が少し臭ってきた。対策を教えて欲しい」という悩みが。靴を脱いで記者に嗅いでもらおうとするも、誰も名乗り出ず。収録の合間に匂いを嗅いだというおヨネは「対策とかはしていると思うんですけど、その対策をしている匂いと足の匂いがこんがらがった、非常に複雑な匂いになっています」とユーモアたっぷりに説明した。
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。
【Not Sponsored 記事】
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
◆モナキ、初冠特別番組決定
4月8日にメジャーデビューを果たしたモナキの初冠特別番組「モナキ 純度100％」は、モナキ初となる本格的バラエティー番組。番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖。「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていくほか、歌唱パフォーマンスも披露する。
◆モナキ、悩み告白
初となる冠特番の収録を終えたモナキが制作発表記者会見に出席。番組で、多くのアンケートに回答したことから、会見でもその中から「今の悩みは」という項目を深掘りした。「人の名前が覚えられない」というじんは、「今朝もワイヤレスイヤホンをなくしちゃったんですけど、いつどこでなくしたのかも覚えていないという、本当にポンコツです…（笑）」と苦笑い。
続くサカイJr.から飛び出したのは「妄想散歩」というワード。散歩が好きだけど、最近は忙しくて行く時間がないことが悩みだそうで、「実際にその街を歩くのではなく、その行政さんのHPに載っている“マスタープラン”というものを見たり、一般の方のブログを見て“この街の良さってこういうとこにあるんだ”っていうのを勉強してから、マップアプリでそこを歩いたつもりになる」と「妄想散歩」について熱く語った。するとケンケンから「モナキで大丈夫！？もっとサカイJr.に合ったお仕事があるんじゃない？モナキで大丈夫ですか！？」と心配の声が。サカイJr.は「確かに、モナキじゃないかも。もしかしたら3人になるかも…」をボケて、笑いを誘っていた。
◆おヨネ、青髭に悩む ケンケンは「足が少し臭ってきた」
多くの悩みを羅列していたおヨネは、「青髭が目立つので、1日に2回くらい剃らないと出てきてしまうのですが、剃りすぎて血が出てきてしまうので悩んでいます」とポツリ。さらに「ジャケットに油性ペンのシミがついてしまって、まだ消えないですね…ゴシゴシゴシゴシやってみたんですけど落ちないので、スタッフさん助けてください」と伝えていた。
そしてケンケンからはまさかの「足が少し臭ってきた。対策を教えて欲しい」という悩みが。靴を脱いで記者に嗅いでもらおうとするも、誰も名乗り出ず。収録の合間に匂いを嗅いだというおヨネは「対策とかはしていると思うんですけど、その対策をしている匂いと足の匂いがこんがらがった、非常に複雑な匂いになっています」とユーモアたっぷりに説明した。
◆人気爆発中のモナキ
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。
【Not Sponsored 記事】