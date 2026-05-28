純烈弟分「モナキ」ケンケン「元既婚者です」ネット上の噂に言及＆訂正【モナキ 純度100％！】
【モデルプレス＝2026/05/28】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性歌謡グループ・モナキのじん、サカイJr.、ケンケン、おヨネが、このほどテレビ朝日本社で行われた初冠特別番組「モナキ 純度100％」（6月20日／同局深夜12時〜12時30分）の制作発表記者会見に出席。ケンケンが、ネット上の噂に言及した。
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
4月8日にメジャーデビューを果たしたモナキの初冠特別番組「モナキ 純度100％」は、モナキ初となる本格的バラエティー番組。番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖。「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていくほか、歌唱パフォーマンスも披露する。
また動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」と完全連動し、見逃し配信のほか、地上波には収まらなかった未公開シーン、収録後のモナキ4人のアフタートークや、TELASAだけの歌唱パフォーマンスも。放送前日の昼12時からはオリジナルコンテンツの先行配信も決定した。
会見の終盤では、ケンケンのプライベートな噂がネット上に上がっていることについて触れる場面も。ケンケンは「既婚者で子持ち」という噂について記者から聞かれると、ケンケンは「せっかくなのでちょっと訂正したい部分がありまして…既婚妻子持ちって出ていたんですけど、“元既婚者”なんです」と噂は事実だが、“元既婚者”であると訂正。
「隠しているつもりはなかったんですけど、芸能活動を休止している期間に結婚しましたが、モナキへの加入の話があった時にはすでにお別れしていました。元パートナーも一般の方ですので改めては言っていなかっただけです」と言及した。
じんは「モナキは4者4様のラインナップなんです。既婚（サカイJr.）、元既婚（ケンケン）、未婚（おヨネ）、◯根（じん）」とまさかの下ネタを含めてメンバー紹介をし、サカイJr.が「うちのじんがすみません」と謝り、会場の笑いを誘っていた。
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。
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◆モナキ、初冠特別番組決定
4月8日にメジャーデビューを果たしたモナキの初冠特別番組「モナキ 純度100％」は、モナキ初となる本格的バラエティー番組。番組では、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖。「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」の5テーマに分けたアンケートを実施し、MCのなすなかにしとともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫っていくほか、歌唱パフォーマンスも披露する。
◆ケンケン、ネット上の噂に言及
会見の終盤では、ケンケンのプライベートな噂がネット上に上がっていることについて触れる場面も。ケンケンは「既婚者で子持ち」という噂について記者から聞かれると、ケンケンは「せっかくなのでちょっと訂正したい部分がありまして…既婚妻子持ちって出ていたんですけど、“元既婚者”なんです」と噂は事実だが、“元既婚者”であると訂正。
「隠しているつもりはなかったんですけど、芸能活動を休止している期間に結婚しましたが、モナキへの加入の話があった時にはすでにお別れしていました。元パートナーも一般の方ですので改めては言っていなかっただけです」と言及した。
じんは「モナキは4者4様のラインナップなんです。既婚（サカイJr.）、元既婚（ケンケン）、未婚（おヨネ）、◯根（じん）」とまさかの下ネタを含めてメンバー紹介をし、サカイJr.が「うちのじんがすみません」と謝り、会場の笑いを誘っていた。
◆人気爆発中のモナキ
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。
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