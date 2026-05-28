◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

大歓声が身に染みた。橋上監督代行は２試合目の采配で初白星。阿部前監督の勝利時のＢＧＭ「セプテンバー」が流れなかったのはチーム全員で新たな一歩を踏み出した証し。連敗を５で止め「やっぱりホッとしました。とりあえずは」と勝利の味をかみしめた。

橋上カラーを采配に込めた。「こういう時こそベテランの力が必要。高い技術を持って今まで数々のヒットを積み重ねてきた選手ですから。いざという時に、その技術が身を助けるというか、チームを助けてくれる」と坂本、丸、松本ら経験豊富なメンバーをスタメン起用。２０代は２７歳の泉口と２９歳のキャベッジの２人だけで、先発野手８人の平均年齢は３２歳だった。

中でも、試合前の時点で打率１割５分７厘だった坂本を２年ぶりに３番で起用した。「モチベーションも含めて、試合数は少なかったですけど、打撃練習を含めて状態は良いと打撃コーチも判断していた。せっかく使うなら上位で使おうじゃないかということで」と託した。１点を追う３回は１番・泉口の安打から坂本、丸にも安打が出て一挙５得点。狙いは的中した。

守備の布陣にも特徴が見えた。開幕から左翼で固定されていたキャベッジを、初采配の前日２６日から２試合連続センターで起用。「キャビー選手（キャベッジの愛称）がセンターで比較的、生き生きという言い方は正しいのか分からないですけども、ハツラツと見えるので」と柔軟に配置。それにより左翼に守備力の高い松本を入れ、左翼線の好守備につながった。

６回終了時に１０５球で１失点だった先発・戸郷は６回の攻撃で代打を送らずに続投を選択。「投手コーチ、バッテリーコーチの総意で、もう１回行きましょうということだったので、その言葉に納得して続投させました」と決断し、７回もゼロに抑えて成功した。

試合中は攻撃時、守備時ともにベンチ内で各コーチと細かく言葉を交わし、相談しながら作戦や継投の答えを出す。首脳陣、選手ともに結束して熱く戦い、連敗脱出につながった。

試合後は戸郷が自らのサインと「橋上監督１勝目」と書いたウィニングボールを贈られて笑顔を見せた。「ベテランの選手に助けてもらった。たくさんの応援をいただいていますので、それに恥じないように精いっぱいやりたい」。５月は先制されると１勝１１敗だったが、価値ある逆転勝利をつかんだ。（片岡 優帆）