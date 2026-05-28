◇交流戦 オリックス5─2DeNA（2026年5月27日 横浜）

オリックス・吉田が、雪辱の好リリーフだ。3点リードの6回に2番手で登板して井上朋、成瀬、石上を3者連続三振に。敵地を静まりかえらせる快投に、力強く拳を握った。

「やっぱり三振がいちばん結果として良いし、三振率を増やして被打率を落としたいと誰もが思うことなんで。そこは意識しています」

前回24日西武戦では回またぎの奮闘むなしく、2イニング目にカナリオに決勝2ランを被弾して右肘トミー・ジョン手術から復帰後初黒星。「火消しの時は、追い込んでいなくてもボール球を投げたりできている。もうちょい大ざっぱにいってもいいのかなと」。成瀬、石上からはいずれもこの日最速147キロの直球を決め球に空振り三振を奪い、「どのボールも要求通りまとまっていた。術後1年3カ月ぐらい経って、直球も走ってきたような気がする」と手応え十分の再発進だ。

吉田に加えて寺西、椋木、抑えのマチャドと勝ちパターンが確立されつつあるチームが、この日引き分けた西武と同率首位に浮上した。（阪井 日向）