◇交流戦 中日7─2楽天（2026年5月27日 バンテリンドーム）

プロ初勝利を挙げた中日・桜井頼之介投手（22）の母・麻衣子さんが、愛息のプロ初勝利に合わせてスポニチ本紙に祝福の手記を寄せた。

頼（より）、プロ初勝利、おめでとう。

成長期の大事な時期に私が大病をしてしまい、頼にはつらい思いをさせてしまいましたが本当に心の優しい子に育ってくれました。

小さい時から周囲を気遣う性格。幼稚園のころ、私が目まいや偏頭痛に悩まされていて「ちょっと横になるね」と伝えると、そっと枕元にお水を置いてくれました。そのころ、よく祖母の家に泊まりに行っていましたが、祖母が体調が優れないことを察し「僕が泊まりに行ったら、ばあばが大変になる」と思いやりがある子でした。

今も大事に持っている贈り物があります。幼稚園のころに書いてくれた手紙です。私が祖母の飲食店のお手伝いをしていた時で、帰宅すると机の上に置いてありました。「よりのために はたらいてくれてありがとう」と。「もうかった？」なんて、かわいくて、おもしろい手紙もありました。お財布に入れて持ち歩いています。擦り切れて、ぼろぼろになっている部分もありますが私の宝物です。

マウンドで淡々とプレーする姿は寡黙な夫と重なると感じています。大舞台で開き直る部分は私に似たのかも。“大きくない体でもプロになるんだ”と頑張ってきました。これからも努力を続けて誰からも愛される選手になってほしいです。