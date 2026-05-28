◇交流戦 中日7─2楽天（2026年5月27日 バンテリンドーム）

井上監督に頭をポンとされて称えられ、中日のドラフト2位・桜井はとびっきりの笑顔を見せた。6回2失点で、救援1試合を含め7度目のマウンドでつかんだプロ初勝利。ウイニングボールを手に、喜びをかみしめた。

「苦しい時間もあったし、凄く長かったです。記念球は母に奪われます。母は、もらえるものだと思っていて“はよ、渡せよ”みたいな感じだったので」

スタンドで感涙した母・麻衣子さん（58）は、桜井が中1だった16年に大腸がんを患った。リンパ節や肺、肝臓と3度も転移した。桜井は電車とバスを乗り継いで病床の母を見舞った。誕生日にはケーキを届けた。お小遣いを握りしめ、母の好物タルトケーキを求めて何軒も探し回った。

「どこにもタルトのケーキが売ってなくて…。これでいい？」。麻衣子さんは、桜井とバースデーソングを歌い、一緒に食べたショートケーキの味を、今も鮮明に覚えている。

同時に芽生えたのは父・寿章さん（56）への感謝。建築業で働きながら妻を支え、桜井の食事など家事全般を懸命に務めてくれた。小1の時、麻衣子さんが見守る前で、寿章さんと初めてキャッチボールして始まった野球人生。グラウンドで躍動する姿を見せることが両親への恩返しだ。寿章さんから「周りから頼られる人になるように」との思いで名付けられた頼之介。「同じ名前の人に会ったことないし、唯一感があって気に入っています。野球をやっている時は特に思いますね、チームに頼られる存在になろうって」。頼れる新戦力がプロのスタートを切った。 （湯澤 涼）

◇桜井 頼之介（さくらい・よりのすけ）2003年（平15）7月21日生まれ、兵庫県尼崎市出身の22歳。小1から野球を始め、聖カタリナ学園では3年春に甲子園出場。東北福祉大では25年6月の全日本大学野球選手権で最優秀投手賞に輝き、同7月の日米大学野球選手権で日本代表に選出された。25年ドラフト2位で中日入団。1メートル75、68キロ。右投げ右打ち。