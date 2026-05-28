◇交流戦 広島4─5ロッテ（2026年5月27日 マツダスタジアム）

広島・名原典彦外野手（25）が27日、ロッテ戦でプロ初本塁打を含む2安打2打点と躍動し、敗戦の中でアピールした。前日26日の同戦は自身の拙守も絡んで決勝点を献上し悔し涙を流したが、一夜明けバットで意地を見せた。チームは7回に拙守が重なって逆転を許し、4連敗した2014年以来、12年ぶりの交流戦2連敗スタートとなった。

悔し涙から一夜明け。名原は気合と根性をバットにぶつけ、快音を響かせた。3―5の8回1死、鈴木の初球ツーシームをコンパクトなスイングで捉えた一撃はライナーで左翼席に着弾。デビューから通算22打席目のプロ初本塁打に、雄叫びを上げながらダイヤモンドを一周した。

「あまり覚えていない。本当に必死だった。昨日（26日）、チームとしても嫌な雰囲気を自分がつくってしまったので、どうにか変えたいと思って必死にやっていた」

自然と感情があふれ出た。前日26日のロッテ戦では8回に守備で痛恨の“ミス”を犯した。ソトの右翼前方の飛球を捕り損ねて勝ち越しの2点二塁打とし敗戦に直結。試合後は涙があふれた。さすがに前夜は「なかなか寝られず、頑張って寝た」というが、引きずらず、汚名返上に燃えていた。

1―0の3回2死二塁では、カウント1―2から毛利のツーシームをしぶとく中前適時打。自身本拠地2戦目で初安打を含む2安打2打点と躍動。デビューから5試合で4度目マルチ安打と勢いに陰りは見られない。

21日に支配下登録されてからジェットコースターのような日々を送るが、地に足を着ける。新井監督は「気合と根性ですと言っているように、ホームランにしてもタイムリーにしても、形ではなく、気持ちで食らいついているように見える。すごくいい」と評価する。

育成のまま迎えた4年目。「これでクビになっても後悔がないぐらい、やってやろう」と言い聞かせてきた。オフは打力向上を期して、ウエートトレーニングに注力。球団の栄養士には食事面の相談をしながら、プロテインやサプリメントに頼らず「基本はご飯で増やすように意識した」と名原。目標体重を90キロに設定し、81キロから87キロまで増量に成功。その努力が物語るように、持ち味の脚力、守備力だけではなく、打力でも存在感を示している。

「やることは一緒。気合と根性で一生懸命やっている。色気を出しても打てないので、明日はより一層、気合と根性、必死というのを言い聞かせてやっていきたい」

定位置奪取へアピールを続ける。 （長谷川 凡記）