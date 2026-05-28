開催：2026.5.28

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 2 - 1 [カージナルス]

MLBの試合が28日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカージナルスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はチャド・パトリック、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。

4回表、7番 ブライアン・トーレス 7球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでカージナルス得点 MIL 0-1 STL

8回裏、1番 クリスチャン・イエリチ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-1 STL、2番 ジャクソン・チョウリオ 初球を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでブリュワーズ得点 MIL 2-1 STL

試合は2対1でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアーロン・アシュビーで、ここまで9勝0敗0S。負け投手はカージナルスのダスティン・メイで、ここまで3勝6敗0S。ブリュワーズのメギルにセーブがつき、0勝2敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 05:02:16 更新