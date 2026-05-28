「すさまじい変貌ぶりですね」関東リーグ２部にプロで活躍した実力者が続々と参戦…“小江戸”からＪリーグを目ざす街クラブの挑戦
関東サッカーリーグ２部所属で、埼玉県川越市を拠点に活動するＣＯＥＤＯ ＫＡＷＡＧＯＥ Ｆ.Ｃは、「川越からＪリーグへ」を合言葉に2030年までのＪ３昇格を目ざす街クラブだ。100年存続するクラブづくりに向け、夢と感動を地域に提供しようと粉骨砕身する地元密着型の社会人チームである。
新型コロナウイルスが猛威を振るっていた2020年９月の創設。21年に川越市リーグ２部を制し、翌年１部で優勝すると西部地区ブロックリーグ決勝大会でも勝ち上がり、埼玉県リーグ３部西部地区への昇格を果たした。23年２月には、埼玉県リーグ１部のＳaitama east ＳＶと合併し県リーグ１部に参入。同年秋の関東社会人大会で準優勝し、関東リーグ２部昇格を遂げた。
有田和生代表と中島涼輔取締役でクラブを立ち上げたが、なぜコロナウイルスのパンデミックで社会活動が滞っていた時期だったのか？
クラブのパートナーセールス事業部の藤川永吉部長は、「世の中に閉塞感が漂うなか、スポーツを通じて地域を活性化し、明るくしたいというふたりの思いからです」と説明する。有田、中島両氏とも川越市に隣接する富士見市の出身だ。
関東リーグ２部での戦績は、初挑戦の24年が10チームのうち５位で昨季が６位。いずれも６勝６分け６敗の勝点24だった。１部に上がるには２部で２位以内に入ることが条件となり、さらに全国地域チャンピオンズリーグを勝ち抜くと日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）に昇格。ここまで到達して、ようやくＪ３が見えてくるという長い道のりである。
現在指揮を執る村松知輝監督は、21年11月にヘッドコーチ兼任として加入。Ｊ２カターレ富山やカンボジアなどでプレーしたＦＷで、埼玉県朝霞市の出身だ。22年に監督に就いたが１年で退任し、24年にヘッドコーチで復帰すると、８月から監督として再登板し今季で３シーズン目を迎えた。
草創期のクラブとチームの歴史を見てきた村松監督は、「年々クラブへの思いが深まったのは、クラブを心底愛してくれるファン・サポーターの存在が一番の理由です。勝っても負けても、彼らのベクトルが自分たちに向いている。スポンサー様を含め、支えてくださる方々とクラブが大好きになりました」と感慨深そうに語った。
それゆえ、チームづくりの哲学は見ている人の心に響くサッカーだ。「疲れていようが不器用だろうが、身体を投げ出して守り、ゴールを狙う姿に人の心は揺さぶられます。観客と仲間に勇気を与えられる試合をやりたい」と表情を引き締めた。
１年目からＪリーグ経験者がメンバーに加わった。県リーグ１部を戦った３年目は、水戸ホーリーホックで計25点を挙げたＦＷ三島康平、水戸や東京ヴェルディで活躍したＭＦ菊岡拓朗、昨季はベガルタ仙台などでＪ１通算225試合に出場したＭＦ関口訓充が加入した。
今季はＪ２歴代３位の481試合に出場し、75点を積み上げたＦＷ小池純輝をＪＦＬのクリアソン新宿から獲得。ＡＣ長野パルセイロから加わった加藤弘堅は、Ｊリーグ通算413試合を経験したＤＦだ。新加入選手は16人を数える。
６年目のチーム最古参、ＤＦ胗田真志は環境の劇的な変わりように驚きを隠さない。
「正直、１年目はレベルも低くプレーしていて楽しくなかった。それが３年目あたりから続々とプロ経験者も入って強化が進み、自分の目ざすサッカーが実現してやりがいを覚えました。ファン、サポーター、スポンサー様もどんどん増え、クラブが大きくなっていくのを肌で感じています。もう考えられないくらい、すさまじい変貌ぶりですね」
ここまで全試合にフル出場中の胗田は、川越市にある尚美学園大の出身だけに街への愛着は強いという。
新型コロナウイルスが猛威を振るっていた2020年９月の創設。21年に川越市リーグ２部を制し、翌年１部で優勝すると西部地区ブロックリーグ決勝大会でも勝ち上がり、埼玉県リーグ３部西部地区への昇格を果たした。23年２月には、埼玉県リーグ１部のＳaitama east ＳＶと合併し県リーグ１部に参入。同年秋の関東社会人大会で準優勝し、関東リーグ２部昇格を遂げた。
クラブのパートナーセールス事業部の藤川永吉部長は、「世の中に閉塞感が漂うなか、スポーツを通じて地域を活性化し、明るくしたいというふたりの思いからです」と説明する。有田、中島両氏とも川越市に隣接する富士見市の出身だ。
関東リーグ２部での戦績は、初挑戦の24年が10チームのうち５位で昨季が６位。いずれも６勝６分け６敗の勝点24だった。１部に上がるには２部で２位以内に入ることが条件となり、さらに全国地域チャンピオンズリーグを勝ち抜くと日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）に昇格。ここまで到達して、ようやくＪ３が見えてくるという長い道のりである。
現在指揮を執る村松知輝監督は、21年11月にヘッドコーチ兼任として加入。Ｊ２カターレ富山やカンボジアなどでプレーしたＦＷで、埼玉県朝霞市の出身だ。22年に監督に就いたが１年で退任し、24年にヘッドコーチで復帰すると、８月から監督として再登板し今季で３シーズン目を迎えた。
草創期のクラブとチームの歴史を見てきた村松監督は、「年々クラブへの思いが深まったのは、クラブを心底愛してくれるファン・サポーターの存在が一番の理由です。勝っても負けても、彼らのベクトルが自分たちに向いている。スポンサー様を含め、支えてくださる方々とクラブが大好きになりました」と感慨深そうに語った。
それゆえ、チームづくりの哲学は見ている人の心に響くサッカーだ。「疲れていようが不器用だろうが、身体を投げ出して守り、ゴールを狙う姿に人の心は揺さぶられます。観客と仲間に勇気を与えられる試合をやりたい」と表情を引き締めた。
１年目からＪリーグ経験者がメンバーに加わった。県リーグ１部を戦った３年目は、水戸ホーリーホックで計25点を挙げたＦＷ三島康平、水戸や東京ヴェルディで活躍したＭＦ菊岡拓朗、昨季はベガルタ仙台などでＪ１通算225試合に出場したＭＦ関口訓充が加入した。
今季はＪ２歴代３位の481試合に出場し、75点を積み上げたＦＷ小池純輝をＪＦＬのクリアソン新宿から獲得。ＡＣ長野パルセイロから加わった加藤弘堅は、Ｊリーグ通算413試合を経験したＤＦだ。新加入選手は16人を数える。
６年目のチーム最古参、ＤＦ胗田真志は環境の劇的な変わりように驚きを隠さない。
「正直、１年目はレベルも低くプレーしていて楽しくなかった。それが３年目あたりから続々とプロ経験者も入って強化が進み、自分の目ざすサッカーが実現してやりがいを覚えました。ファン、サポーター、スポンサー様もどんどん増え、クラブが大きくなっていくのを肌で感じています。もう考えられないくらい、すさまじい変貌ぶりですね」
ここまで全試合にフル出場中の胗田は、川越市にある尚美学園大の出身だけに街への愛着は強いという。