不正会計が発覚したモーター大手ニデックで、今度は品質不正の疑いまでもが判明した。

カリスマ経営者として知られた創業者の永守重信氏からの重圧が、不正にどう影響したのか。全容の解明を急がなければならない。

ニデックは、パソコンやスマートフォン向けなどの小型から、大型の工場用まで、多彩なモーターを製造している。工作機械でも高い競争力を誇る世界的企業だ。

今回の社内調査で、家電向けのモーターや車載部品で不正が見つかった。総計で１０００件超に及ぶというから驚くほかない。

ニデックは外部の専門家でつくる調査委員会を設置した。８月までに調査を完了させるという。

昨年発覚した不正会計は、成長を果敢に求め続けた「永守イズム」の猛烈な圧力を受けて、利益を水増ししたために起きた。品質不正も、利益をかさ上げする目的でコストダウンを図ったという。原因は同根だったと言える。

顧客の了承を得ないまま、部材や設計を変更していた事例が９割以上を占めていたという。

検査データを改ざんしたり、実際の製造場所とは異なる生産地を表記したりしていたケースもあったというから悪質だ。

不正はニデックの本社や、複数の子会社を含む多くの拠点で横行していた疑いがある。どのような指示系統の下で行われていたのか。法令違反の有無を含めて調査を尽くさねばなるまい。

ニデックは積極的な企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）で、売上高２兆円を超えるまでに急成長した。市場では高成長・高収益の優良企業とみなされ、永守氏はカリスマ経営者として名をはせた。

永守氏は、かつて「品質問題は会社の信用に直結する」と語っていたはずだ。製造業の本分である品質まで疎（おろそ）かにしていたのだとすれば許されない。

当初、不正の内部通告があったにもかかわらず、経営陣が全社的な調査を行わなかったことで問題の把握が遅れた。Ｍ＆Ａによる肥大化に、企業統治体制が追いつかなかったと言わざるを得ない。

日本では近年、自動車や鉄鋼など多くの製造業で品質不正の問題が明るみに出ている。日本経済の競争力の源泉は、ものづくりの強さにあるはずだ。いつまでも品質不正の根が絶てないと、日本の製造業全体の信頼にかかわる。

企業経営者は改めて品質不正を防ぐ経営を徹底するよう、自社の実態を点検し直す必要がある。