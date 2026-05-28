原油などエネルギーの確保を巡って世界経済の混乱が続く中で、重要鉱物を大量に生産している中国は、それらの輸出を規制して経済的な威圧を強めている。

そうした情勢にあって、日米豪印４か国で作る「クアッド」の外相会談がインドで開かれ、エネルギーの安定供給など具体的な協力で一致した意義は大きい。今回の会談を、多国間の協調体制を立て直す契機としたい。

クアッドの外相会談が開かれたのは昨年７月以来だ。４か国は今回、エネルギー不安の解消を最優先課題に位置づけ、インド太平洋の国々への金融支援などを協力して実施する方針を確認した。

レアアース（希土類）など重要鉱物の確保に向け、協力する枠組みを作ることでも合意した。採掘や加工、再利用を促す投資を拡大する。中国に依存せずに済む供給網を構築する狙いがある。

外相会談終了後には、海洋の安全確保などの連携を盛り込んだ共同声明を発表した。

南シナ海では、中国海警局の船がフィリピンの船に体当たりするなど危険な行動を繰り返している。共同声明では、中国の名指しは避けたが、「威圧的な行動に対する深刻な懸念」を表明した。

４か国が緊密に連携し、力による一方的な現状変更を許さない姿勢を示し続ける必要がある。

今回心配されたのは、米国の高関税政策で関係が悪化していた米印両国が、足並みをそろえられるかどうかだった。その観点からすれば、４か国が様々な議題について合意したことは、ひとまず安心材料と言えるだろう。

クアッドの首脳会談は、トランプ米大統領が返り咲く前の２０２４年９月以来、途絶えている。今回の成果を踏まえ、首脳会談の再開につなげることが重要だ。

会談ではまた、ルビオ米国務長官がクアッドについて、単に課題を議論する場ではなく、解決に向けて実際に行動する場にすることが重要、との考えを示した。

トランプ氏は多国間の枠組みを軽視しているが、ルビオ氏としては、台頭する中国に向き合う上では日豪印との連携が欠かせないと考えたのではないか。

高市政権が最近、同志国を増やすための取り組みを続けていることは、時宜に適（かな）っている。

首相はきょう、来日中のマルコス比大統領と会談し、安全保障協力の深化を確認する予定だ。首脳外交を積極的に展開し、地域の安定化を主導することが大切だ。