［ニッポンクライシス］第２部「人・くらし」＜４＞

「左右よし、後方よし。安全確認できました」

５月中旬、神奈川県厚木市にある物流会社「ナカノ商会」（東京都）の拠点では、２０〜３０歳代のベトナム人男性３人がトラックの運転手として働くための研修を受けていた。

３人は今年１月末に来日し、国の「特定技能１号」制度による５年間の在留資格が認められた。すでに日本の運転免許証を取得し、現在は日本の交通ルールや文化を学ぶ。今年中には、関東地方で中型トラックを使った企業間物流の業務に就く予定だ。

ナカノ商会は、宅配便大手ヤマト運輸の親会社ヤマトホールディングス（ＨＤ）の傘下で、約７００人の運転手を抱える。今のところ、運転手不足には直面していないが、高田祐輔常務取締役は「外国人の運転手を採用していかなければ、将来的な輸送力の低下は避けられない」と強い危機感を示す。

物流を担う運転手に外国人を採用する動きは、業界全体に広がる。ヤマトＨＤは、２０２７年から５年間で、ベトナム人の運転手を全国で最大５００人採用する。物流大手ＳＢＳＨＤも１０年以内に運転手の３割にあたる約１８００人を外国人にする計画だ。

背景には、少子高齢化による将来的な運転手の減少がある。総務省の労働力調査によると、道路貨物運送業における運転手の数は横ばい傾向が続いている。一方、年齢構成比では５０歳以上の割合が年々高まり、２５年は４７％となった。若年層は１０歳代が１％、２０歳代が１０％にとどまり、高齢化による退職者増加で運転手が不足するとの懸念は根強い。

一方、荷物量は、インターネット通信販売の普及により、宅配便の取扱個数が毎年増加している。２４年度は５０億３１４７万個で、３０年度には６０億個超になるという推計もある。物流業界関係者は、「ネット通販が独自の配達網で届けている荷物を含めれば、すでに６０億個を超えている」との見方を示す。

現場では業務の逼迫（ひっぱく）感が強まっている。昨年１２月には、年末商戦で急増した荷物に対応しきれなくなり、宅配便のシェア（市場占有率）が１位のヤマト運輸、２位の佐川急便で配達に遅延が生じた。

経済や社会を支える重要インフラである物流。その未来に潜む危機に対応するため、官民連携での対応も始まった。

危機を乗り越える切り札として、国や１００社以上の企業が協議会を設けて検討しているのが「自動物流道路」だ。高速道路上や地下に設けた専用空間に小口荷物を載せたカートを２４時間走らせる仕組みで、２７年度までに新東名高速道路の一部で実証実験を始め、コストや課題などを検証する。

トラックの自動運転技術への業界の期待も大きい。国土交通省や中日本高速道路などは昨年３月から、新東名高速道路の静岡県内の一部区間で、民間企業とともに平日夜間に特定条件下での完全自動運転「レベル４」の実現に向けた実証実験を続けている。

物流問題に詳しい野村総合研究所の大石純シニアコンサルタントは、「『いつでも早く届く』は当たり前ではない」と指摘する。物流の利便性を維持するため、物流事業だけでなく、荷主や消費者も巻き込んだ取り組みが求められている。