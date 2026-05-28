サッカー日本代表主将のMF遠藤航（33＝リバプール）が28日、千葉市内で合宿中のチームに合流を果たす。活動がオフだった27日は千葉市内で自主トレを行い、中村俊輔（47）、長谷部誠（42）両コーチと約1時間調整。31日のアイスランド戦（MUFGスタジアム）での実戦復帰へ、4カ月前に負った左足甲故障の影響を感じさせない動きを見せた。

遠藤のための特別な空間が広がっていた。ジョギングやストレッチで体をほぐすと、待っていたのは俊輔、長谷部両コーチとのトレーニングだ。ロンド（鳥かご）では軽快に動き、負傷の影響を感じさせない。ミニコートでの練習では俊輔コーチの球出しからボールを受けると、ゴール前で長谷部コーチとデュエル。様子を見守っていた森保監督も思わず「キャプテン対決」とつぶやいた。この日は元日本代表DF内田篤人氏も熱視線を送るなど、豪華な自主トレだった。

W杯開幕のちょうど4カ月前だった。2月11日のサンダーランドとのリーグ戦で左足甲を負傷。一時はW杯メンバー入りが不安視されるほどの重傷だった。それでも2月下旬に手術を受け、懸命なリハビリで順調に回復。「自分のペースで焦らず、諦めず」という言葉を胸に、自身3度目の大舞台へ間に合わせた。

28日からチームに合流し、いよいよ頂点に向けた旅路が本格化する。長谷部コーチ、アイスランド戦限定招集のDF吉田も含め、日本代表の歴代ザ・キャプテンによる夢の共演も注目だ。北中米大会は「本大会で結果を出すために今できることを全力でやる」とひた向きに取り組んだ成果を発揮する舞台。逆境を乗り越えた不屈の男が、森保ジャパンを絶景へ導く。（滝本 雄大）