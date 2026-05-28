音楽界に旋風を巻き起こしている男性4人組「モナキ」が、テレビ朝日のバラエティー特番「モナキ 純度 100％！」（6月20日深夜0・00）の制作を都内で発表した。デビューから2カ月で決まった初の冠番組。デビュー曲が爆発的に広まっているSNSだけでなく、テレビでも存在感を高めそうだ。

番組収録後に行った同局スタジオでの制作発表会見。約50人の取材陣を前にメンバーのじん（39）は「まさかこんな光景をデビューしてすぐに見られるとは」と感激した。冠番組どころか、バラエティー番組自体も初挑戦。ボブヘアがトレードマークの元気印、おヨネ（28）は「バラエティーに出ることが冠番組という形でかなってうれしい」と笑顔をはじけさせた。

メンバーの意外な趣味や恥ずかしい過去など、新たな一面を次々と明らかにしていく番組。ケンケン（29）は最も奮闘したメンバーにサカイJr.（37）を挙げ「ステージ上では絶対やらないことをやっていた。“こんなことしていいんだ”って知ってもらえるのでは」と期待した。

勢いはとどまるところを知らない。4月のデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は関連動画の総再生回数が13億回を突破。ミニライブがファン殺到で中止になってしまうなど、SNS上だけでなく“リアル”でも人気だ。テレビ番組からのオファーも相次いでおり、6月2日にはNHKの音楽番組「うたコン」に初出演、テレビで初歌唱することも決まった。

次なる目標を聞かれたおヨネは「年末の音楽番組に出演したい」とNHK紅白歌合戦を挙げた。グループ名の由来となった「名もなき」から全国区へ。活躍の場を広げながら、大きな夢をかなえる。（飯尾 史彦）

≪元妻は一般人≫ケンケンがバツイチだと明らかになった。“暴露系”のSNSで「子持ちの既婚者」と報じられたことを質問され「元既婚なんです。モナキの活動が始まる前にお別れした」と告白した。元妻は一般人だという。じんは「モナキは（向かって）右から既婚（サカイJr.）、元既婚（ケンケン）、未婚（おヨネ）、巨根（じん）」と下ネタ交じりで紹介し笑わせた。