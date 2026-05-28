◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ２―５オリックス（２７日・横浜）

オリックスが交流戦で連勝発進した。「パーフェクトでつないでくれましたね」。５回を終えて３点リード。そのまま逃げ切り、岸田監督は救援の頑張りをたたえた。吉田―寺西―椋木―マチャドの盤石リレー。椋木からできる「リリーフの輪」で勝ち切った。

８回を務めた右腕はパ最多の１３ホールド。「いいチームワークなんじゃないかな」と胸を張った。昨季終了後、プエルトリコのウィンターリーグに参戦。毎日のアップ前、現地の選手たちはサッカーのリフティングを楽しんでいた。「楽しそうだな…」。帰国後、お手玉のようなボールを購入。チームに持ち込むと、ルーチンのようなゲームが生まれた。

輪になり、ノーバウンドでつなぐことがルール。マチャドらブルペン陣の多くが参加し、遊び心が結束力につながっている。守護神を務める助っ人も、自身の球団記録を更新する１２試合連続セーブ。吉田、寺西と４人がそろえば４戦全勝だ。西武と首位タイに再浮上。５年ぶりの交流戦優勝へ、勝ちパターンが看板となる。（長田 亨）