◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島４―５ロッテ（２７日・マツダスタジアム）

自らのバットで苦い思いを払拭（ふっしょく）した。２点ビハインドの８回１死、広島・名原が左翼席へプロ１号ソロだ。「受け身にならないように」とロッテ・鈴木の変化球を振り抜いた。青森大４年時以来という一発。３回２死二塁では中前適時打。２１日に支配下登録されたばかりの４年目が、デビュー５戦目で４度目となるマルチ安打をマークした。

前夜（２６日）は同点の８回２死二、三塁の場面で、右翼線への飛球を“お見合い”。決勝点となり「（野球人生で）一番、悔しい」と試合後は目に涙を浮かべていた。自室では後悔の念に駆られたが「引きずるのはプロじゃない」と言い聞かせ何とか就寝。「取り返してやろう」と強気に臨み、挽回の機会を与えてくれた首脳陣の思いにも応えた。「色気を出しても打てない。これからも気合と根性を自分に言い聞かせてやっていきたい」。敗戦の中でも、カープの未来を明るく照らす一振りだった。（直川 響）