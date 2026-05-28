◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日７―２楽天（２７日・バンテリンドーム）

中日のドラフト２位・桜井は、ようやく手にしたウィニングボールを握りしめた。初回に先制２ランを浴びたが、６回２失点の粘投。「（白星まで）長かった。勝つことはうれしいと改めて実感した」。涙する母がいるスタンドを見上げた。７度目の登板（救援１度）でプロ初勝利だ。

“母の日”のリベンジだった。母・麻衣子さん（５８）が観戦した１０日の巨人戦（バンテリンＤ）で５回３失点と崩れ、初勝利を届けられず。中学入学直後に大腸がんが発覚し、入退院を繰り返しながら懸命にサポートしてくれた母。小学生から野球が大好きで、一度も「辞めたい」と口にしたことはない。弱音を吐いたのは一度だけ。小学３年の頃に足首を骨折。「自分だけ練習ができないのがつらいから休みたい」。根っからの負けず嫌い。自宅でギプスをつけながら壁当てを続けた。遠かった白星は、練習につきあってくれた母へ最高の恩返しとなった。

３月２８日の広島戦（マツダ）のプロ初登板の試合後には、球場に招待した家族らを焼き肉店へ連れ出した。「最高においしいご飯でした」と母。夢をかなえるために聖カタリナ学園（愛媛）に送り出してくれた両親に改めて感謝を伝えた。「ここからがスタート。自分が元気に野球を頑張っている姿が恩返し」。家族への思いを胸にマウンドに立ち続ける。（森下 知玲）