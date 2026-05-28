◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日７―２楽天（２７日・バンテリンドーム）

兵庫・尼崎出身の中日・桜井頼之介投手（２２）が、２７日の楽天戦（バンテリンＤ）でプロ初勝利を手にした。スタンドから祈るように見守った母・麻衣子さん（５８）は、勝利の瞬間に涙があふれた。拭っても、こぼれる涙を抑えながら「待ちに待った初勝利。チームに貢献してくれたことがうれしい」と喜びをかみ締めた。

仕事をこなしながら、登板日は、ほとんど現地に駆けつけた。結果が出ない中、登板前には連絡を欠かさず、送ってきた。「細かいこととかも送ってて。それが逆によくなかったかな」。この日は「頑張りよ」と一言だけ。「いつも通り、スタンプしか返ってきませんでしたけど」と笑いながら、結果で恩返ししてくれた息子に誇らしげだった。もらうことを約束しているウィニングボールは自宅の“頼之介ブース”に飾る。

「名前のように、頼られる投手になってほしい。『おめでとう、長かったね〜』って声をかけて、ぎゅ〜って抱きつきたいぐらいです」。２時間、祈り続けた腕をさすりながら、笑顔で球場を後にした。