「純烈」の酒井一圭がプロデュースする４人組男性歌謡グループ「モナキ」の初の冠特番となるテレビ朝日系「モナキ 純度１００％」（６月２０日・深夜０時）の収録がこのほど行われ、収録後に制作発表会見を行った。会見ではブレイク後の自身の環境の変化について語った。

４月にリリースしたデビュー曲の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はＳＮＳ関連動画の総再生回数１３億回を突破するなど大バズり中。４人にとって初の本格バラエティーとなり、５０項目のアンケートでモナキを徹底解剖するほか、オリジナルの歌唱パフォーマンスも披露される。

現在飛ぶ鳥を落とす勢いの４人は、私生活の変化についての質問に答えた。じんは「気軽に路上で下ネタを話せなくなったっていうのがとても遺憾に思っている」と告白。「大阪でケンケンと２人で話しながら歩いていたら、『おっぱい』って言った直後に真後ろの男性から『モナキさんですか』と言われて。いっぱいいっぱいになっちゃって『モナキかもしれません』って（笑）。おっぱいもバストとかの言い方に変えようかなって」と語った。

おヨネは「ありがたいことにお声をかけていただける機会が結構増えたので、近所のスーパーに気軽に買いに行けることが少なくなりました。眼鏡とかマスクして出かけたほうがいいのかな」と回答。ケンケンは「おヨネは髪形が特徴になるから、ここ（顔）を隠すんじゃなくて帽子とかの方がいい」とアドバイスした。

ケンケンは「外でお酒を飲みにくくなったというのはありますが、できるようになったことでいうと全国各地に伺わせていただけるようになったとということはすごくうれしい」と前向き。「僕すごくラーメンが好きなので、日本各地のおいしいラーメンを食べられてすごく幸せです」と語った。

サカイＪｒ．は「両親との連絡頻度がめちゃくちゃ増えた」と告白。「もともと会社員だったときは自分がやっている不動産や開発の仕事って親にはだいぶ伝わりづらいものだった。たくさんメディアに出させていただける機会が増えまして、親がやったことのないＴｉｋＴｏｋやＳＮＳを始めて『動画見たよ』とか『この雑誌よかったよ』とか毎日連絡くれるようになった。モナキになってよかったなと思っています」と語った。