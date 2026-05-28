「純烈」の酒井一圭がプロデュースする４人組男性歌謡グループ「モナキ」の初の冠特番となるテレビ朝日系「モナキ 純度１００％」（６月２０日・深夜０時）の収録がこのほど行われ、収録後に制作発表会見を行った。会見ではメンバーケンケンがＳＮＳ上で拡散されている「既婚者子持ち」のうわさについて自ら言及した。

４月にリリースしたデビュー曲の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はＳＮＳ関連動画の総再生回数１３億回を突破するなど大バズり中。４人にとって初の本格バラエティーとなり、５０項目のアンケートでモナキを徹底解剖するほか、オリジナルの歌唱パフォーマンスも披露される。

「ＮＧなし」を公言しているモナキの４人は、この日の会見でも報道陣からの質問に正直に回答。ケンケンをめぐっては、今月２５日にＳＮＳの暴露系アカウントで「既婚者で子持ち」と投稿され、ファンをざわつかせていた。

この件について記者から質問されたケンケンは「せっかくなのでちょっと訂正したい部分がありまして、『既婚者子持ち』と書いてあったんですけど『元既婚』なんです。そこだけ訂正できたら」と包み隠さず告白。「もともと僕も隠しているつもりではなかった。モナキになる活動が始まる前にお別れの方をしまして…。元パートナーの方も一般の方ですので、改めて言うようなことでもなかったので言ってなかったっていうだけで、別に僕自身は隠すつもりもなかったという感じです」と語った。

じんは「モナキは４者４様のラインアップと言いますか…。既婚（サカイＪｒ．）、元既婚（ケンケン）、未婚（おヨネ）、巨根ということで」と下ネタジョークでフォロー。「僕はオーストリアの血が入っておりますので、サイズは想像してください」と笑わせると、サカイＪｒ．はすかさず「やめてください！」とツッコミ。じんは「いろんな個性、いろんな面を楽しんで」と呼びかけていた。