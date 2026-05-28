読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・後１時５５分）は、去年の１０月から“月イチ代打ＭＣ企画”を実施中。２９日は、山口放送の野口緒美（つぐみ）アナウンサーが登場する。

福岡県出身の野口アナは、２０２４年に入社。去年の春から山口エリアの朝の情報番組「ＫＲＹさわやかモーニング」でＭＣを担当している。ミヤネ屋を「世の中の“今”を知る時間になっている」という野口アナは、今回の出演に「宮根さんのどんな話題にも視聴者目線で切り込んでいく姿勢を間近で学べることを楽しみにしながらも、緊張感をもって一つひとつの言葉を大切に、情報をお届けできるよう努めます。どうぞよろしくお願いいたします！」と元気いっぱいだ。

野口アナは安定したニュース読み・進行以外にも、祖母から教わった編み物の特技を生かし、番組キャラクター「さわ吉」の衣装を手作りするなど、マルチな活躍を見せている。さらには、女尻相撲大会や極真空手など、身体を張るロケには特にどん欲に挑戦する一面も…。「日常の中にあった番組に出演させていただけること、とても光栄です」と張り切っている。

【代打ＭＣ企画担当アナウンサー】

▼井上沙恵アナウンサー／広島テレビ（２０２５年１０月３１日）

▼遠野愛アナウンサー／福岡放送（２０２５年１１月２５日）

▼森田絵美アナウンサー／山梨放送（２０２５年１１月２６日）

▼澤井志帆アナウンサー／静岡第一テレビ（２０２５年１１月２７日）

▼冷川小粹アナウンサー／長崎国際テレビ（２０２５年１１月２８日）

▼松原朋美アナウンサー／中京テレビ（２０２５年１２月１９日）

▼兼子真衣アナウンサー／札幌テレビ（２０２６年１月３０日）

▼中山紗希アナウンサー／日本海テレビ（２０２６年２月２７日）

▼平井友莉アナウンサー／熊本県民テレビ（２０２６年３月２７日）

▼松友杏樹アナウンサー／南海放送（２０２６年４月２４日）