ラグビー・ＮＴＴリーグワンで４季ぶりの優勝を目指す埼玉は、プレーオフ（ＰＯ）準決勝（３１日・秩父宮）から登場する。今季からチームの指揮を執る金沢篤ヘッドコーチ（ＨＣ、４８）は、元銀行マンからトップチームを率いる経歴を持つ。ロビー・ディーンズ前監督から継いだチームは、今季レギュラーシーズン（ＲＳ）を１６勝２敗の２位で通過。２０２２年のリーグワン初代王者が新ＨＣの下、４季ぶりの王座奪還に挑む。決勝は６月７日、ＭＵＦＧ国立で行われる。

青い炎を心にともす金沢ＨＣが、指揮官として初のＰＯに臨む。埼玉は今季ＲＳを２位で通過。「タフなゲームが続いた」と振り返るシーズンを、１６勝２敗で戦った。３１日の準決勝からは、負けたら終わりの一発勝負が始まる。「勝ち負け一つで大きく変わるのがプロスポーツ。常にプレッシャーは感じているけど、楽しんでやりたい」と、冷静な口調に闘志を込める。

今季、６シーズン務めたＢＫコーチからＨＣに就任。チームを１１季率いたディーンズ前監督から継承した。母校・慶大でＨＣ経験はあるが、トップチームでは初めての挑戦。アドバイザーとしてチームに残るディーンズ氏に時に助言を仰ぐが、その責任感は増す。金沢氏は「以前は『最後に決めるのは自分だ』と言っていたけど、今は『最後は自分で決めるんだ』と言われます」と明かす。

副将でＳＯだった慶大を卒業後は「社会人でできるとは思っていなかった」と、住友銀行（現三井住友銀行）に就職。法人営業を担当していた。週末、たしなむ程度に楕円球を追う日常から、先輩の誘いもあり慶応高で月に数回、コーチをする機会があった。次第に指導する魅力にひかれ、６年で脱サラ。プロのコーチを志し、慶大大学院で学びながら元監督の林雅人氏に師事して学んだ。オーストラリアへの語学留学なども経験し、今に至る。「全てがつながっている」とうなずく。

多くの１部チームのＨＣのように元トップ選手ではない。今でも覚えているという、埼玉での指導元年。宮崎合宿での食事中、フッカーの坂手淳史から「どこか分からない大学のコーチが来たと思っていました」と打ち明けられた。「認めてくれたからそう言ってくれたと思うけど、それは事実なので。僕も選手の立場だったら、そう思う」。論理的に、そして何よりコミュニケーションを大事にしてきた。坂手は金沢ＨＣについて「いろんなことを考えた中で、短く選手に伝えることがすごくうまい」と明かす。選手とのマンツーマンでのミーティングにも、時間を惜しまない。

今季はＢＫコーチに元オーストラリア代表のベリック・バーンズ氏（３９）やＦＷコーチに元日本代表フッカー、堀江翔太氏（４０）が就任。スタッフもフレッシュな顔ぶれで、４季ぶりの頂点を目指す。「常に、自分もエネルギーを持って選手に接していく」と金沢ＨＣ。“ルーキー”イヤーを一気に駆け抜ける。（大谷 翔太）

〇…昨季４位に終わった雪辱を果たす。坂手は「自分たちの、ちょっとしたスタンダードを上げたい。自分たちにとって小さい、大切なものが積み上がっていくことがこのチームの強さだと思っているので。細かなコンビネーション、個々の意識を上げていけたら」と、調整が重視されがちな準決勝までの時間も、レベルアップにつなげる考え。「普通に過ごしても意識して過ごしても、同じように時間は過ぎる」と説いた。

◆金沢 篤（かなざわ・あつし）１９７７年１０月２１日県生まれ。神奈川出身。４８歳。ＳＯとして慶応高、慶大でプレーし、卒業後は三井住友銀行に就職。６年勤め退職し、慶大やトップリーグ時代のＮＴＴコムなどで指導者経験を経て、２０１５年から慶大ＨＣ。１９年にパナソニック（当時）のＢＫコーチに就き、２５年から同ＨＣに就任した。趣味は神社巡り。