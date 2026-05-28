レズビアンを公表している２２歳「ミス中央」の美ぼうにネットが沸いた。

２６日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）は、女性として女性を愛する「レズビアン」を特集。レズビアンを公表している女性有名人が集まった。

その一人が、２０２５年に行われた中央大学のミスコン「ミス中央」でグランプリに輝いた松澤海優（みゆ、２２）。今年３月に中央大を卒業している。

自認したきっかけを聞かれると「小学生、中学生の時から女性の先輩がずっと好きだったんですよ。でも推しの感情なのか恋愛の感情なのか区別がつかなくて。この人なら好きになれるかもしれないなという男性とお付き合いしてきたんですけど、初めてキスするとなった時に『あ、これダメだ』と思って」と当時を回顧。「拒否反応が出ちゃって、そこから女性としかお付き合いしてないですね」と明かした。

ネット上では「修正なしでこのビジュなんか」と松澤のキュートなルックスにくぎ付け。

自身のインスタグラムでは２５日の投稿で「２２歳 １６３ｃｍ レズビアン」とつづって、女性と思われる人物にバッグハグされる動画をアップし、コメント欄には「美しすぎます」「メイク可愛すぎてドキドキ止まんないです」という声が集まった。