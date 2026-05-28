純烈の弟分として、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューしたモナキの初冠番組「モナキ 純度100％」（6月20日放送開始。テレビ朝日系、土曜深夜0時）制作会見がこのほど、東京・港区の同局で行われた。

メンバーでピンク担当のケンケン（29）について、数日前から「既婚者で子持ち」のプライベート関連情報が、SNS上の一部で話題となっていた。この件について「せっかくなので、ちょっと訂正したい部分がありまして」とすると、「既婚妻子持ちって書いてあったと思いますが、“元”既婚なんです。そこだけは訂正できたらいいなと思っています」と取材陣に訴えた。

制作会見では上手からサカイJr．（37）、ケンケン、おヨネ（28）、じん（39）の順で座った。じんは「四者四様のラインアップといいますか」と切り出すと、「上手からご覧ください。既婚、元既婚、未婚、巨根」とド下ネタをぶち込み、会場を笑いに包んだ。

さらに、「一応僕、オーストリアの血が入っておりますので、サイズは想像してください」と続けると、サカイJr．が「やめてください。記事にしないでください。すみません！ うちのじんがすみません！」と必死のフォロー。「四者四様で言うと、いろんな個性があって、いろんな面が楽しめるんじゃないかと思います」とまとめた。

それでも、「あと、別に隠していたわけじゃないですから」と続けたじんの言葉を受け、ケンケンは「もともと僕も隠しているつもりではなかった」と切り出し、「モナキの活動が始まる前にお別れしまして。元パートナーも一般の方ですので、改めて言うようなことでもなかったので言っていなかっただけで、僕自身は隠すつもりもなかった」と真相を明かした。

“NGなし”を掲げるモナキ。MCを務めた同局大西洋平アナウンサー（41）は「本当に皆さんNGないんですね」と言い、「質問の答えも含め、とんでもない下ネタ出てきてびっくりしましたし、それをサカイJr．さんがまとめるという…」と驚嘆の声を漏らした。