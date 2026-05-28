純烈の弟分として、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューしたモナキの初冠番組「モナキ 純度100％」（6月20日放送開始。テレビ朝日系、土曜深夜0時）制作会見がこのほど、東京・港区の同局で行われた。

同番組では、モナキを徹底解剖。意外な趣味や隠していた性格、恥ずかしい過去など、まだどこにも出ていないモナキの素顔と魅力を届けるバラエティー番組となる。

初収録に臨んだじん（39）は「不安なまま始まって、不安なまま終わったけど、全力でやった」と振り返った。「自分が不安に思うと、案外楽しんでもらえることが多い。その説でいくと大成功なんですよね」と胸を張った。

元会社員のサカイJr．（37）は「まさか自分たちの冠番組ができるなんて、夢にも思っていなかった」と感慨深げ。じんは「勝手にMVPにしているけど、サカイJr．の本当にいろんな面が見られたんじゃないかな。“初日の出”みたいな特殊な技も見せてくれましたし」と意味深なキーワードを口にした。

ケンケン（29）も注目ポイントはサカイJr．だとした。「普段は妖艶（ようえん）ですが、ファンの皆さまが見たことない姿を、ステージ上では絶対にやらないようなことを、今回の収録でやっていた」とし、「ファンの皆さまが“サカイJr．って、こんなことをしていいんだ”というのを知っていただきたいですね」とニコリ。「僕たちメンバーは今、毎日のように一緒にいるけど、それでもなお知らない一面が見えた。楽しい収録でした」と語った。

バラエティー番組に出るのが夢だったというおヨネ（29）は「本当にうれしいです」といい「いろんな番組を録画して、この番組に自分が出たら、どういう風にしゃべりたいだろうとか想像しながら見ていたので、それが冠番組という形でかなって、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びをかみしめた。

ケンケンは「モナカマの皆さまがいっぱいこの番組を見てくださったら、続編とかがあるかもしれない」とアピールし、スタッフを見回した。「視聴率次第ではもっともっと、僕たちが番組に出させていただけるかもしれないので、ぜひぜひ見てください！」と訴えた。【川田和博】