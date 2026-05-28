純烈の弟分として、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューしたモナキの初冠番組「モナキ 純度100％」（6月20日放送開始。テレビ朝日系、土曜深夜0時）制作会見がこのほど、東京・港区の同局で行われた。

同番組では、モナキを徹底解剖。意外な趣味や隠していた性格、恥ずかしい過去など、まだどこにも出ていないモナキの素顔と魅力を届けるバラエティー番組となる。

バラエティー番組やロケで、今後挑戦したいことを問われたじん（39）は、「人のお金でおいしいものを食べるグルメ番組」を挙げた。「ごちそうしてもらうなんて、幸せな番組とずっと思っていますので、人のお金でうまいものを食って、のけぞって帰れたら」。

おヨネから「あれ、体張る系じゃなくて？」と振られると、「あっ、やめて！ すぐ来ちゃうんだから」と牽制（けんせい）。実は、高所恐怖症のじん。「バンジージャンプ」を例に出されると、「まずギャラを聞きます。それとメリットを聞きます。それで本当にモナキのためになるという判断を身内の皆さまがするなら、もうやります」と宣言。“モナキのため”を強調するも、「メンバーが優しいですから“やめておけ”と言ってくれますよ。なので多分ないですね」と続けた。

“NGなし”のモナキにおいて、遠回しにNGを匂わせたが、それでも最後は「僕が飛ぶことでみんなが良くなるんでしたら…」と余白を残した。

一方、バラエティー番組への出演が夢だったおヨネ（28）。「私は本当にもう、何でもやるっていう覚悟です」とエンジン全開。「例えば、北極に行って裸で踊るとかもやるつもりです」と続けると、他のメンバーは絶句。ケンケン（29）から「俺らを巻き込まないでね」と念を押されると、「えー、なんで！ やろうよ！」と無邪気に呼びかけた。