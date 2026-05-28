純烈の弟分として、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューしたモナキの初冠番組「モナキ 純度100％」（6月20日放送開始。テレビ朝日系、土曜深夜0時）制作会見がこのほど、東京・港区の同局で行われた。

同番組では、モナキを徹底解剖。意外な趣味や隠していた性格、恥ずかしい過去など、まだどこにも出ていないモナキの素顔と魅力を届けるバラエティー番組となる。

収録に臨んだメンバーからMVPに推薦されたサカイJr．（37）。公式Xで展開する“妄想散歩”の裏事情を明かした。ファンからは「有料ブログの文章の長さ」「ミニ知識も読んでいて楽しい」などと好評なコンテンツだが、実は多忙さゆえにかなわなくなった趣味の散歩の代替行為であることを明かした。今の悩みを聞かれ、「忙しくて散歩に行くことができず、妄想散歩をしてしまうこと」と告白した。

もともと散歩が好きだったが、現在は多忙により、散歩できない日が続いている。そこで「街を歩くのではなく、行政のホームページを見ると、その街をどうしていこうという“マスタープラン”があります。それを見た後、一般の方のブログなどを見て、その街の良さを勉強してから、アプリのマップでそこを歩いたつもりになることをやっています」と、元大手ディベロッパー社員らしい視点をうかがわせた。

メンバーからは心配の声も上がったが、「至福の時間。やめるつもりはないですね」と笑顔で語った。