NY株式27日（NY時間15:18）（日本時間04:18）
ダウ平均　　　50690.17（+228.49　+0.45%）
ナスダック　　　26682.21（+26.03　+0.10%）
CME日経平均先物　65205（大証終比：+185　+0.28%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10505.01（+13.62　+0.13%）
独DAX　 25177.80（-7.09　-0.03%）
仏CAC40　 8207.89（+34.78　+0.43%）

米国債利回り
2年債　 　4.033（+0.001）
10年債　 　4.477（-0.008）
30年債　 　5.009（-0.009）
期待インフレ率　 　2.411（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.987（+0.008）
英　国　　4.858（-0.017）
カナダ　　3.463（+0.006）
豪　州　　4.857（-0.054）
日　本　　2.688（-0.025）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.31（-4.58　-4.88%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4484.60（-50.40　-1.11%）

ビットコイン（ドル）
74892.81（-1108.23　-1.46%）
（円建・参考値）
1194万6901円（-176785　-1.46%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ