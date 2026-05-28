ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２２８ドル高 シカゴ日経平均先物は６万５２０５円
NY株式27日（NY時間15:18）（日本時間04:18）
ダウ平均 50690.17（+228.49 +0.45%）
ナスダック 26682.21（+26.03 +0.10%）
CME日経平均先物 65205（大証終比：+185 +0.28%）
欧州株式27日終値
英FT100 10505.01（+13.62 +0.13%）
独DAX 25177.80（-7.09 -0.03%）
仏CAC40 8207.89（+34.78 +0.43%）
米国債利回り
2年債 4.033（+0.001）
10年債 4.477（-0.008）
30年債 5.009（-0.009）
期待インフレ率 2.411（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.987（+0.008）
英 国 4.858（-0.017）
カナダ 3.463（+0.006）
豪 州 4.857（-0.054）
日 本 2.688（-0.025）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.31（-4.58 -4.88%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4484.60（-50.40 -1.11%）
ビットコイン（ドル）
74892.81（-1108.23 -1.46%）
（円建・参考値）
1194万6901円（-176785 -1.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50690.17（+228.49 +0.45%）
ナスダック 26682.21（+26.03 +0.10%）
CME日経平均先物 65205（大証終比：+185 +0.28%）
欧州株式27日終値
英FT100 10505.01（+13.62 +0.13%）
独DAX 25177.80（-7.09 -0.03%）
仏CAC40 8207.89（+34.78 +0.43%）
米国債利回り
2年債 4.033（+0.001）
10年債 4.477（-0.008）
30年債 5.009（-0.009）
期待インフレ率 2.411（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.987（+0.008）
英 国 4.858（-0.017）
カナダ 3.463（+0.006）
豪 州 4.857（-0.054）
日 本 2.688（-0.025）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.31（-4.58 -4.88%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4484.60（-50.40 -1.11%）
ビットコイン（ドル）
74892.81（-1108.23 -1.46%）
（円建・参考値）
1194万6901円（-176785 -1.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ