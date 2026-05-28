開催：2026.5.28

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 3 - 2 [ナショナルズ]

MLBの試合が28日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとナショナルズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。

3回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 CLE 0-1 WSH

5回裏、2番 ホセ・ラミレス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 1-1 WSH、3番 チェース・デローター 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-1 WSH、5番 アンヘル・マルティネス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 3-1 WSH

9回表、5番 デーレン・リレ 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでナショナルズ得点 CLE 3-2 WSH

試合は3対2でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで8勝3敗0S。負け投手はナショナルズのマイルズ・マイコラスで、ここまで1勝4敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗19Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 04:36:07 更新