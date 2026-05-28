ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は27日に予選2日目が行われた。きょう28日の3日目、注目は12Rだ。

まだ新ペラが整いきらない池田だが、インの強さは折り紙付き。速攻を決めてシリーズ初白星を飾る。枠なり公算。真っ先に差せる好調・丸野が怖い。桐生は握って2マーク勝負へ持ち込む。SG初陣とは思えない西岡が4カドから大胆アタック。上野、仲谷は展開待ち。

＜1＞池田浩二 ペラは叩いているけど、すぐに開く。足も全体的に弱いね。

＜2＞丸野一樹 展開が良かった。整備して、ひと通り点検していい調整ができたと思う。3日目はチルトを下げて出足を求めて調整。

＜3＞桐生順平 ターン系がきていない。押していなかった。ペラは叩いています。下がることはないし、伸びは普通。出ることもないですけどね。周回タイムが出ていないのは気になる。全体的に底上げはしたい。

＜4＞西岡顕心 伸びは普通。ターン回り中心にバランスが取れていいとは思うけど、まだ特長がない。

＜5＞上野真之介 全く合っていない。伸びも何もなかった。もう変えます。変え気味ではあったんですけど、前の人のはやめて逆の方向で調整していきます。

＜6＞仲谷颯仁 バランスが取れてきました。元々、握り込みは安定していたし、バックの足も良かったです。