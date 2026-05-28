「森川康輔君、結婚おめでとう！」

先日、後輩の結婚式へ行ってきました。2人の幸せそうな顔を見ていると素直にうれしかったし元気をもらえました。

実は彼、数カ月間ですが四日市で一緒にトレーニングをやっていた仲でもあります。その時、私は彼に「これからは今以上にしっかりやれよ！」と心の中で願っていました。

披露宴の勢いのまま2次会、3次会にも参加。私は中部の若手選手の勢いにのまれながらも、何とか最後まで連係を決められたのではないかと思います。いろいろと大変でしたが…。

さて、ダービーと全プロが終わりました。全プロ記念競輪（武雄）を終えた日の夜は地区ごとで集まり、各地区の役員さんや競技のみに参加する選手と合流し、みんなで食事をすることが多いんです。

もちろん中部地区も食事会をしました。森川君の結婚式でも感じたのですが、やはりこのような場は大切だと思います。酒の連係（気を許し合うこと）ができれば、レースでもいい連係ができるはず。

そして、私はその雰囲気だけを収めようとこっそり写真を撮ったのですが…。人見知りだと思っていたあの（山口）拳矢が、しっかりピースをしているではありませんか！こんな雰囲気、何かいいですよね。そう思いながら、いい仲間と一緒においしいご飯とお酒を楽しみました。

翌日の競技大会ではケイリン、団体追い抜き、エリミネーションで中部地区が優勝。他にもいい選手はたくさんいるので、今後も中部地区の応援をよろしくお願いします。

最後も酒の話です。帰路の門司港から南港までのフェリーでは、同期の稲川翔君とレストランで遭遇。初めて！？酒を交わし、20〜24時ごろまでの4時間ほど、ひたすら競輪の話で盛り上がりました。翔君の感覚や私の感覚をすり合わせながら話し合い、いろんなアドバイスをもらえました。ほんま、優しくていいやつだし、イケメンだわ。

ご一読いただき、ありがとうございました。（競輪選手）