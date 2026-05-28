ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は27日に予選2日目が行われた。

丸野一樹（34＝滋賀）が2日目11Rで5コースから差し、日またぎ連勝を飾った。得点率トップで予選を折り返す。「菅（章哉）選手がいたのでチルト0.5度にして伸びを意識したけど、ターンも悪くなかった」と感触もまずまず。3日目は出足を求めて調整することを示唆したが、舟足は問題ないだろう。6R6号艇、12R2号艇で出走する3日目も勢いは続きそうだ。

得点率上位陣で動きが軽快なのは瓜生正義（50＝福岡）、仲谷颯仁（31＝福岡）、山口剛（43＝広島）、佐藤翼（37＝埼玉）。2日目12Rで5コースから捲り差した山口は「しっかり押しもあるし出足、回り足はいいと思う」と上々の手応え。同レースで大外から4着だった佐藤翼も「重さや不満はところどころあるけど、全体的にいいと思う。あとは微調整で」と好感触を得ていた。

初日ドリーム戦を制した峰竜太（41＝佐賀）は2日目を3、5着。それでも「足は悪くなかった。ただ、モデルチェンジしたいと思う」と上積みを求めて調整を続ける。

ドリーム2着の西山貴浩（39＝福岡）は2日目5、3着。「関（浩哉）選手に一気に伸びられた。道中も佐藤翼選手にべらぼうに伸びられた。上位陣との差が凄い。思い切った調整をする」。徐々に上向かせてはいるものの、さらなる良化を目指し大幅な調整をする構えだ。