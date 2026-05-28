ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は27日に予選2日目が行われた。「超イイ値」担当の岡田光広記者は、きょう28日の3日目、西岡顕心（24＝香川）に期待を寄せた。

今節2人目となるSG水神祭を飾ったのは2日目4Rの西岡だった。しかも3コースからの勝利だから価値がある。

「完全に展開勝ち。ただ（山田）康二さんのピット離れが良かったので、ああなるかもとは思っていた」

展開の先読みがあったからこそスムーズに差せた。そして「2走目だったのが大きい。初日は緊張していつものターンができなかったけど、今は全く違いました」がもう一つの要因。肩の力が程よく抜けたことで力を発揮できた。

推薦枠でのSG初出場で選出順位は下から2番目。予選で1号艇が回ってこないのも折り込み済みだ。

「だからこそ絶対に1着を取りたいと思っていた」

そんな闘志がいい流れを呼び込み、気がつけば2、1着。得点率9.00で2位につける活躍ぶりだ。

「ここまで来たら少しでもいい枠番で準優に乗りたい。それに展開ではなく自力で1着を取ってみたい」

夢はどんどん膨らむ。実現には3日目の2走が大きなポイントに。そのためには足の強化も必要だ。

「ターンの航跡はいいけど、捲れる行き足ではない。バルブ調整を失敗したのでやり直す。乗りやすさ以外の部分で特長を付けたい」

10R終了後には同県の先輩の森高一真らによって水面へドボン。この洗礼は超一流への一歩目に過ぎない。快進撃はまだまだ続く。

【岡田の買い目】12Rはカド強攻戦で格上・池田浩二に挑戦状。＜4＞から＜5＞＜6＞＜1＞BOX。前半3Rは早差し勝負。河合佑樹との＜2＞＝＜1＞流しで。

◇岡田 光広（おかだ・みつひろ）1976年（昭51）3月14日生まれ、愛知県豊川市在住の50歳。ホームバンクは豊橋競輪。ホームプールは蒲郡だが、浜名湖は蒲郡より近いと気づく。