芸能界の方は「みゆう」でこちらは「みゆ」。それでも池田美優（19＝広島）という名前から受ける恩恵はデビュー後からあったという。

「レース後やエンジン吊りの後に“みちょぱ、ありがとう！”って声かけしていただけます」

ボート界では「峰竜太」が同姓同名の成功例として偉大だが、令和はボート界のみちょぱが新風を巻き起こす。

小中高とダンス、バレーボール、テニス、卓球、バドミントン…とスポーツに熱中した。一方で「学びたいと思えることがなくて」と進学はためらっていた。そんな折に親戚からボートレースへの誘いがあり、宮島でレースを観戦して意思を固めた。そして試験は見事に一発合格した。多くの現役選手が二度と戻りたくないと話す養成所生活。しかし池田は違ったという。

「卒業後は練習できる回数が減って“養成所は本当に練習環境として恵まれていたんだ”っていつも感じます。養成所に戻りたいって思ったこともあります。日々の生活の厳しさを思い出して、やっぱりないわってなりましたが（笑い）」

芸能界のみちょぱ同様に会話のテンポが良くスキルも高い。動画コンテンツ向きの愛きょうもあるので一度世に出たら瞬く間に人気者になりそう。ボート界のみちょぱ、今から要チェック！

◇池田 美優（いけだ・みゆ）2006年（平18）12月7日生まれ、広島県出身の19歳。137期生として昨年11月に宮島でデビュー。今月から山田和佐の弟子となる。前節蒲郡ヴィーナスシリーズ最終日に他5艇がFの“幻の水神祭”。真の水神祭を目指す。同期に鈴木雄登、藤田康生ら。1メートル53。血液型AB。